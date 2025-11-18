El jurado de OT sorprendido por los nominados: "Nos jode que estéis ahí vosotros dos"

Operación Triunfo 2025 vivió este lunes una de sus noches más intensas. La gala 9 del talent musical de Prime Video dejó la expulsión de Lucía Casani, que después de haber sobrevivido a dos duelos terminó perdiendo su tercera nominación frente a Guille Toledano con un 67% de los votos.

La salida de la valenciana, que se había convertido en una de las caras más queridas de la Academia, marcó el momento más emotivo de una noche cargada de altibajos.

El programa arrancó al ritmo de "Potra Salvaje", tema interpretado por todos los concursantes junto a Isabel Aaiún, una apertura que dio paso a una gala centrada en las actuaciones individuales. Solo Olivia y Cristina compartieron escenario en un dúo que contrastó con la intensidad de los solos de los nominados.

El resto de concursantes interpretaron sus canciones en solitario: Guillo Rist, Crespo, Téyou, Claudia Arenas y Tinho, que volvió a colocarse entre lo más destacado del show con uno de los números más celebrados de la edición.

La gran sorpresa, no tan sorpresa, fue la actuación de Ana Mena donde presentó su último single, Lárgate. La cantante visitó la Academia ese mismo lunes y tuvo una gran charla para animar y conocer más a los concursantes compartiendo con los triunfitos consejos profesionales, experiencias personales dentro de la industria musical y palabras de motivación.

Las nominaciones y la favorita de la semana

Entre la emoción por la expulsión y la incertidumbre por las nominaciones llegó el momento de conocer al favorito de la semana. Por segunda vez en esta edición, Cristina se alzó con el primer puesto con un 27% de los votos, convirtiéndose en la primera concursante en repetir favoritismo antes de que este deje de otorgar inmunidad a partir de la gala 11. Junto a ella, Guillo Rist y Claudia Arenas completaron el trío más votado aunque sin recibir la salvación directa.

Como cada lunes, el jurado afrontó la difícil tarea de evaluar unas actuaciones cada vez más exigentes. Tras sus valoraciones, la lista inicial de nominados quedó compuesta por Guillo, Téyou, Claudia y Olivia. Las críticas reflejaron la dureza del momento: a Téyou se le pidió un cambio de actitud y un golpe de fuerza, Claudia fue señalada por su afinación tras una semana complicada, Olivia recibió comentarios sobre una actuación por debajo de su potencial, y a Guillo se le destacó un bajón anímico que no logró revertir durante la gala.

La tensión se rebajó cuando los profesores, liderados por Noemí Galera, decidieron salvar a Olivia por su evolución, y los compañeros eligieron quedarse con Claudia en esta fase decisiva del concurso.

De este modo, Téyou y Guillo Rist se convirtieron en los nominados definitivos. La sorpresa fue general, y el propio jurado no ocultó su impacto. "Nos jode que estéis ahí vosotros dos", reconoció Leire Martínez, dejando claro el alto nivel de ambos concursantes.

OT 2025 entra en una fase crucial. La recta final se estrecha, la tensión crece y el público tendrá en sus manos la decisión de quién continúa avanzando hacia una final que cada vez parece más imprevisible.