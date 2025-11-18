Leticia Sabater inaugura la Navidad con "La conejita de Papá Noel", su villancico más esperpéntico

Más allá del mítico "Its Time" de Mariah Carey descongelándose, hay un hito en el calendario español que ya se ha convertido para muchos en la tradición que inaugura oficialmente la navidad. Leticia Sabater ha decidido adelantar el espíritu festivo con La conejita de Papá Noel, un tema que mantiene intacto su estilo y que acompaña con un videoclip que sólo podría hacer ella.

El lanzamiento ha sido el 17 de noviembre y con este amplía una colección de títulos tan pintorescos como extravagantes dentro de su discografía navideña: 'El Polvorrón', 'Trínchame el pavo', 'Papa Noel, you are the only want', 'Esta Navidad me comeré un pibón' o 'El langostino Rufino', una larga lista de temas que desde hace unos años se ha convertido en el sello personal de la "artista".

El tema apuesta de nuevo por el reguetón, terreno que Sabater pisa con absoluta comodidad para crear un villancico pensado para un público muy particular. La cantante compartió en redes sociales el estreno con su entusiasmo habitual, invitando a sus seguidores a "bailarlo a saco" estas fiestas y celebrando que, para ella, la Navidad ya está oficialmente en marcha: "Para mis fans y seguidores in the World! Ya es navidad! Aquí os dejo mi nuevo villancico navideño 2025 con su videoclip para que lo cantéis y lo bailéis a saco en todas las partys".

En cuanto a los versos de la canción es sin duda la marca personal de "la Carey española": sentidos explícitos, juegos de palabras y esa mezcla de picardía y humor que ya es su sello personal . Los versos iniciales dejan claro que la sutileza no es el punto fuerte del villancico, y el estribillo se mantiene en la misma línea, apostando por el estilo provocador que ya hemos visto en otras ocasiones: Desde "Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito /Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito/ Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito /Esta Navidad, pa'a ti mi conejito" a "Le pedí a Papá Noel / Le pedí a los Reyes Magos / Que solo quiero un regalo / Que me traigan un buen rabo /De conejita, no seas mal pensado".

Por supuesto, el videoclip es una de las partes esenciales de su estrategia de marketing, sin él, el tema no tendría el éxito que ha acumulado durante tanto tiempo. Aunque como en las anteriores ocasiones, Sabater no necesita grandes despliegues técnicos para llamar la atención. Con efectos sencillos, iluminación básica y un escenario que juega más a lo surrealista que a la producción profesional, el resultado apunta directamente a lo que ella busca: divertir sin preocuparse por los detalles.

Llama la atención la participación de numerosos fans (de todas las edades) que posan, bailan y acompañan a la artista en escenas que mezclan inocencia navideña y coreografías más del estilo del regetón sin ningún pudor: "Esta Navidad nadie se congela / Sorry Mariah Carey/ ¡Feliz Navidad!/ Happy Christmas" así termina su canción de este año. Una vez más ha conseguido que su villancico sea tema de conversación… y que muchos sientan que, ahora sí, empieza su peculiar Navidad.