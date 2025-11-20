Las canciones de Operación Triunfo 2025 que superan el millón de reproducciones

Los concursantes de Operación Triunfo 2025 siguen demostrando su fuerza musical después de dos meses y situándose en la recta final del talent show. Los triunfitos han conseguido que varias de las canciones interpretadas en las galas hayan superado el millón de reproducciones en Spotify, consolidando el impacto del programa más allá de la televisión.

OT tiene algo mágico para los triunfitos, ya que les catapulta al estrellato durante la emisión y algunos consiguen mantenerlo durante su carrera. Sin embargo, el consejo de todos los artistas que les visitan en la Academia es ser conscientes del momento único y que el gran público que les sigue en este momento muy probablemente en el futuro sea menor.

El formato único de OT hace que los fans se sientan muy cerca de los concursantes gracias al 24 horas y las galas en directo. Los espectadores los ven ensayar, subir al escenario, equivocarse y brillar, y poco a poco los van conociendo en su día a día. Cada actuación no es solo una canción, sino un instante de su vida que los fans comparten con ellos, desde los nervios antes de cantar hasta la alegría al recibir los aplausos y conocer las nominaciones con la opción de salvar a su favorito. Gala tras gala, los seguidores acompañan su evolución y, al final, sienten que no solo escuchan su música, sino que forman parte de su camino y crecimiento como artistas.

Las canciones que superan el millón de reproducciones

El éxito de estas canciones evidencia que los concursantes de OT 2025 no solo dominan el escenario de la Academia, sino que también logran conquistar el mundo digital, haciendo que sus versiones de clásicos y éxitos actuales se conviertan en verdaderos fenómenos de streaming.

"Akureyri" fue interpretada por Crespo y Olivia en la Gala 4. Este tema, original de Aitana y Sebastián Yatra, logró conquistar a los fans gracias a la química de los dos concursantes.

"Mariposas", defendida por Crespo y Guille Toledano en la Gala 1, es un tema original de Marc Seguí y Pablo Alborán. La versión de OT consiguió transmitir la frescura y emoción de la canción, conectando rápidamente con los oyentes. Con más de 1,4 millones de oyentes.

"El Sitio de Mi Recreo", clásico de Antonio Vega, fue interpretado por Claudia Arenas en la Gala 2. La emotiva interpretación del concursante revivió uno de los temas más icónicos de la música española. Más de 1,4 millones reproducciones.

"Carita Triste", de Ana Mena y Emilia, fue defendida por Claudia Arenas y Judit en la Gala 1, logrando transmitir toda la energía y cercanía de la canción original.

"Ciudades de Papel", tema de Malú, fue interpretado por Judit en la Gala 5, mostrando su capacidad vocal y su estilo personal, que hicieron que la versión de OT destacara entre el público.

Las ganancias de los triunfitos dentro de la Academia

Durante su paso por la Academia de Operación Triunfo normalmente, los concursantes no reciben ingresos por las canciones que interpretan en las galas. Las actuaciones forman parte del programa de televisión y los derechos de esas versiones pertenecen a RTVE y a la productora. Aunque algunas canciones se publican en plataformas como Spotify, los royalties van directamente al sello o a la productora, y no al concursante.

Estar en OT se considera principalmente una experiencia formativa y de promoción. Los concursantes reciben asignaciones mensuales por su estancia en la Academia, pero no perciben un porcentaje de los ingresos generados por streaming. El programa ofrece visibilidad, experiencia y exposición mediática, que son fundamentales para su futuro profesional.

Una vez que los concursantes salen de OT y firman con un sello o distribuidora, sí pueden empezar a recibir royalties por Spotify u otras plataformas. Así, mientras están dentro de la Academia no cobran por las reproducciones de sus actuaciones, pero el tiempo en OT les permite construir una carrera y generar ingresos futuros como artistas profesionales.

Estas interpretaciones han logrado superar el millón de reproducciones en Spotify, demostrando que OT 2025 no solo funciona como escaparate televisivo, sino también como una plataforma que impulsa la música y los artistas a un público masivo. Cada actuación ha logrado resonar con los fans, generando un efecto viral que trasciende las galas.