Así es el patrimonio de Aldo Comas, marido de Macarena Gómez: beneficios millonarios y una amistad con los Grimaldi

Macarena Gómez está acostumbrada a moverse entre focos y periodistas en alfombras y platós. Su marido, Aldo Comas siempre ha preferido una vida más reservada acompañando a su mujer. Artista, aventurero y ahora concursante del programa Hasta el fin del mundo (TVE) teniendo como compañero de reto a José Lamuño. Lo que muchos desconocen es que Aldo procede de una familia con una sólida situación económica. Esa estabilidad le permitió acceder a una educación exclusiva en algunos de los centros más prestigiosos de Europa, entre ellos el internado suizo Collège Alpin Beau Soleil, donde forjó una estrecha amistad con varios miembros de la familia Grimaldi de Mónaco.

El origen del patrimonio familiar

La familia Comas procede de La Junquera, en la frontera hispano-francesa, y lleva décadas ligada al negocio aduanero, un sector que ha generado importantes ingresos.

@la1_tve Aldo Comas se ha dejado la chaqueta en el barco y eso significa DRAMA 🚨 Y más de camino #HastaElFinDelMundo 🙈 ♬ sonido original - La1 de TVE

A ello se suma la histórica Perfumería Comas SL, cuyas cuentas han llegado a registrar facturaciones cercanas a los 20 millones de euros y beneficios superiores al millón, según datos publicados por Vanitatis.

Aldo, sin embargo, no se ha limitado al legado familiar. A lo largo de los años ha impulsado proyectos relacionados con la aviación y el paracaidismo —una de sus grandes pasiones—, aunque no todos han tenido continuidad, pues su iniciativa Skydream Project no llegó a consolidarse. También ha experimentado en el ámbito de la moda y, por supuesto, en el artístico, en la música como DJ, cantante, fundando la productora Cilantro Films o en su trabajo como pintor le aporta ingresos de manera más irregular. Su vocación por la pintura se engrandeció durante la pandemia donde se volcó en crear obras llegando a exponer en varias ciudades.

La casa de Aldo y Macarena

El concursante y Macarena viven en un antiguo molino del siglo XVII restaurado en el Alto Ampurdán (Gerona), cuyo valor superaría los dos millones de euros.

Su entorno social también refleja su posición, ya que mantiene amistad directa con Andrea y Pierre Casiraghi, hijos de Carolina de Mónaco. De hecho, estimaciones de The Cinemaholic calculan que su patrimonio podría situarse en torno a los cinco millones de euros.

Un nexo privilegiado con los Grimaldi

La cercanía de Aldo con la familia de Mónaco es una amistad de años. En 2015 organizó la despedida de soltero de Pierre Casiraghi en un castillo del Ampurdán, y tanto él como Macarena han sido invitados a bodas y celebraciones familiares muy exclusivas, incluidas las de Andrea Casiraghi con Tatiana Santo Domingo y la de Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam. Esa relación fluida con los Casiraghi —y por extensión con los Grimaldi— se explica también por afinidades personales. Comas comparte con Carolina de Mónaco el gusto por la música africana, el espíritu cosmopolita y un punto excéntrico que encaja bien en ciertos círculos aristocráticos.