Drama en la recta final de OT 2025: el último favorito y dos amigos nominados en la cuerda floja

Operación Triunfo 2025 se encuentra en la recta final. El duelo terminó. La gala 10 del talent musical de Prime Video se saldó con la expulsión de Téyou, que abandonó el programa frente a Guillo Rist por un estrechísimo 52% frente al 48%, uno de los porcentajes más ajustados de la edición. El enfrentamiento entre Téyou y Guillo llevaba días generando debate entre los seguidores del formato. Ambos eran considerados aspirantes sólidos a la final, por lo que el resultado cayó como un jarro de agua fría para buena parte del fandom.

Nuevas fechas en la gira

Una gala de sorpresas donde los concursantes conocieron los nuevos destinos de los conciertos de la gira. A Barcelona y Madrid se suma Bilbao, A Coruña, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Santander, Fuengirola, Cádiz, Zaragoza y Sevilla.

El último favorito y los nominados

La noche, que contó con invitados de categoría como Pablo Alborán y Elena Gadel, comenzó con la grupal interpretando "Saturno" junto a Alborán – que visitó la Academia hace unas semanas – dejando un nivel musical muy alto que continuó con cada actuación individual. Guillo apostó por una versión de Abracadabra de Lady Gaga y Téyou defendió Je Vole. Crespo se sumergió en el universo de Saiko, mientras Guille Toledano se mantuvo fiel al romanticismo con Until I Found You. Olivia brilló con At Last, Claudia emocionó con Birds of a Feather, y Tinho sorprendió con Tempestade de sal. Cristina cerró con energía interpretando Uh nana.

Cristina, Claudia Arenas, Olivia y Téyou pusieron punto y final a la gala cantando "Lobo" con Elena Gadel, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un momento cargado de intención y que puso el broche emocional antes de su despedida.

La gala continuó con el anuncio del favorito semanal. Olivia, Tinho y Claudia eran los más votados, pero finalmente Tinho se llevó el reconocimiento del público, coincidiendo con el cumpleaños de Olivia, que también celebró su puesto en el podio de votos.

La alegría dio paso a uno de los momentos más tensos, las últimas nominaciones de la edición. El jurado reconoció que había sido "la gala más difícil hasta ahora", incapaz de encontrar argumentos sólidos para justificar sus propuestas. Aun así, salvaron directamente a Cristina y Olivia, mientras que Guille Toledano, Crespo, Guillo y Claudia quedaron en el punto de mira.

La balanza terminó inclinándose cuando los profesores decidieron rescatar a Claudia. El voto del grupo, con la papeleta doble de Tinho, terminó dejando nominados a Guillo y Crespo, dos concursantes que mantienen una estrecha amistad: "Vamos a vivir la nominación con el corazón porque es mi mejor amigo".

Con solo dos galas por delante y una nominación especialmente dolorosa entre dos grandes amigos, OT 2025 entra oficialmente en su fase más intensa.