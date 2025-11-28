Cocochas y carrilleras a baja temperatura: la sorprendente alimentación de los hijos de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche

Tras la reciente gala Michelin 2026 celebrada en Málaga, el foco vuelve a posarse sobre Dabiz Muñoz, aunque esta vez por un motivo inesperado. El cocinero madrileño, famoso por su gran creatividad en cada uno de sus platos, ha decidido embarcarse en un proyecto que nada tiene que ver con un plato nuevo: protagoniza su propio cómic, "Xo Time: Las aventuras de Dabiz Muñoz. París 1944". La obra, firmada por Pedro Hernández y José María Beroy, lo convierte en personaje de una intriga con tintes aventureros, donde un viaje en el tiempo arranca con una visita misteriosa a las puertas de DiverXO.

"Me llevo planteando desde hace años hacer un libro de cocina, pero no tengo tiempo. A mí me gusta hacer cosas diferentes y, cuando un cliente de Diverxo, que es un loco de los cómics y conoce como pocos la historia de Diverxo, me lo propuso, me pareció una excelente idea y nos pusimos a ello", explicaba ayer durante su entrevista en El Hormiguero.

Muñoz comenzó a amar la cocina desde niño, aunque su despertar gastronómico llegó al visitar el restaurante Viridiana con 14 años. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. Tras abandonar su etapa futbolística en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, encaminó su formación en la Escuela de Hostelería de Torrejón de Ardoz, poniendo la primera piedra hacia un futuro que lo llevaría a lo más alto.

Desde sus inicios en la cocina a la crianza de sus hijos

Antes de convertirse en uno de los cocineros más mediáticos del país, Muñoz estuvo casado con Ángela Montero, con quien también levantó DiverXO desde sus cimientos. Tras su separación, la relación profesional se disolvió y él tomó las riendas en solitario.

La vida le dio un giro de 360 grados en 2015 cuando se casó con la presentadora Cristina Pedroche en una ceremonia discreta, apenas un día después de formalizar su divorcio anterior.

Este año cumplen una década de matrimonio y lo hacen en un momento especialmente significativo: el pasado verano ampliaron la familia con la llegada de su segundo hijo, Isai, que se unió a la pequeña Laia, nacida en 2023. A pesar de los rumores de crisis que han circulado en redes y medios, ellos se han mostrado unidos y centrados en su nueva vida de cuatro, instalada en una exclusiva urbanización madrileña.

Siendo la comida uno de los aspectos más importantes para la vida del chef, la alimentación de sus hijos es por supuesto uno de los temas que más preocupa a la pareja. Daviz, con tres estrellas Michelin, ha llevado su criterio culinario también a la crianza. Desde los seis meses apostaron por el método Baby Led Weaning, tan de moda en los últimos años, combinando lactancia materna con la introducción progresiva de alimentos sólidos y texturas suaves.

En su entrevista en El Hormiguero, el chef detalló la cautela con la que eligen cada producto, teniendo en cuenta la edad y la capacidad de los bebés para masticar y tragar. Plato a plato, la pequeña Laia ha probado desde cocochas confitadas, que Muñoz considera ideales por su textura blanda y segura, hasta carrilleras cocinadas a baja temperatura.

"Cuando tú acostumbras a un niño o una niña a que desde los seis meses pruebe texturas y sabores diferentes, le generas una base de datos en su cerebro y crece con una relación sana con la comida que evidentemente para mí es super importante" explicaba al presentador.

Más allá de los alimentos que sí incluyen, el cocinero es tajante con aquello que no quiere ver en la dieta de sus hijos: productos ultraprocesados, bollería industrial y comidas con aditivos. "No forman parte de lo que quiero que aprendan a comer", ha declarado en más de una ocasión.

Su intención, afirma, no es que valoren la sofisticación de los ingredientes, sino que crezcan con una relación sana con la comida, con curiosidad y sin miedo a experimentar sabores nuevos.