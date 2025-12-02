Polémica revelación en 'La isla de las tentaciones': descubren el embarazo de una concursante

El plató de La isla de las tentaciones 9 se convirtió en el escenario de una de las confesiones más insólitas y polémicas de la historia del reality de Telecinco, cuando la pareja formada por Mayeli y Álvaro reveló a la presentadora, Sandra Barneda, y a la audiencia, que la concursante está embarazada. Este secreto, guardado hasta el momento de una tensa hoguera, desató la estupefacción total de la organización y las redes sociales.

La bomba informativa estalló cuando, en medio de la hoguera de confrontación, y ante las dudas y reproches de Mayeli sobre su relación, Álvaro decidió confesar el motivo de su aparente frialdad o incomodidad en la experiencia. "Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero, ¿sabes por qué no me gusta [la soltera] Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como debería, y es que Mayeli y yo vamos a ser padres", desveló Álvaro visiblemente afectado.

La reacción de Sandra Barneda fue de un asombro mayúsculo, que se tradujo en un enfado manifiesto ante la ocultación de un hecho de tanta trascendencia. "¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada? Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?", le espetó a la concursante, que en un primer momento se quedó en silencio. El rostro de la presentadora era un poema.

El silencio de Mayeli solo fue interrumpido por un reproche a su pareja por haber aireado el secreto sin su consentimiento: "Me corresponde decirlo a mí. Es mi cuerpo, si quiero lo digo y si no, no". Sin embargo, tras la insistencia de Barneda, la joven confirmó la noticia: "Sí, estoy embarazada, ¿qué hago? Creía que si venía aquí y me demostraba... No sé, estoy hecha un mar de dudas", explicó con visible emoción y confusión.

La revelación provocó una reprimenda histórica por parte de Sandra Barneda, quien no dudó en señalar la irresponsabilidad de la pareja y los riesgos asumidos al participar en el programa sin informar a la organización. "No entiendo nada. Habéis ocultado un embarazo. Esto es algo gravísimo. ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros? ¡Cómo se os ocurre venir a La isla de las tentaciones embarazados! ¿Qué pretendíais?", recriminó la conductora del reality.

Este momento de Mayeli y Álvaro es CINE QUE NO CREA NI LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL #LaIslaDeLasTentaciones13 #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/Xtg3M1N5O9 — Rafael García López (@rafaglaf99) December 1, 2025

Álvaro trató de defender su posición y justificar su presencia en la isla: "Yo sé que no teníamos que haber venido. Yo no necesitaba esto para saber que quería estar con ella. ¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?". Pero Mayeli, entre lágrimas, se arrepentía de la decisión de acudir al programa para poner a prueba su amor: "Me he equivocado viniendo aquí y también al no decírselo al equipo. Quise ver si me quería de verdad".

A pesar de la confesión de Álvaro y sus intentos por reafirmar su amor, Mayeli zanjó la relación de manera abrupta: "Porque ya no quiero estar contigo", sentenció. Tras esto, y ante la gravedad del hecho y las normas del programa, Sandra Barneda comunicó la expulsión fulminante de la concursante. Mayeli decidió marcharse sola, sin dar siquiera un adiós a Álvaro, quien la persiguió hasta la orilla de la playa desesperado y llorando, para luego también marcharse solo, asumiendo la responsabilidad: "No necesitaba esta prueba para saber que quiero estar con ella".

El suceso de Mayeli marca un precedente en el formato y ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales, con la audiencia completamente "estupefacta" ante la decisión de la pareja de poner a prueba su relación en esas circunstancias.