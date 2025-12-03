El final de OT 2025 está a la vuelta de la esquina. Con la gran final programada para el próximo 15 de diciembre, la Academia empieza a despedirse de una edición marcada por la emoción, el talento y un público cada vez más implicado. La Gala 12, que se celebrará este lunes, será la semifinal, y ya se conocen los temas que defenderán los concursantes.

Cada semana, el reparto de temas se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los fans, que cada martes a las 16:00 horas siguen la asignación de canciones en directo. Y este martes ha sido más especial al conocer las canciones de la gala 12 que será la semifinal, siendo este el penúltimo reparto de temas de OT 2025. Con solo 6 concursantes de 16 dentro, las elecciones musicales cobran todavía más importancia.

Los temas de la semifinal

La semifinal de OT 2025 llega cargada de emoción y con un reparto de temas que marca dos caminos. Por un lado, Guillo Rist y Tinho, los concursantes que todavía se juegan seguir una semana más, y por otro, quienes ya tienen asegurada su plaza en la final y afrontan la gala como una auténtica exhibición artística sobre el escenario: Olivia, Cristina, Claudia y Guille Toledano.

La noche arrancará con la canción grupal, nada menos que Todo irá bien, de Chenoa, una de las exconcursantes más emblemáticas de la historia de OT y ahora presentadora del talent show. Su tema, convertido en himno generacional, unirá las voces de los artistas que continúan en la carrera.

Entre las actuaciones individuales, los dos momentos más tensos de la noche serán los de Guillo Rist y Tinho, los únicos que todavía no tienen garantizada su continuidad. Guillo defenderá Say My Name de David Guetta, un tema lleno de ritmo y dificultad que podría demostrar su solidez en el escenario. Tinho, por su parte, interpretará Palabra prohibida de Samuraï, una apuesta emocional y contemporánea con la que también se juega su permanencia en el programa.

El resto de los concursantes ya son oficialmente finalistas, y por tanto no compiten esta semana. Sus actuaciones serán una exhibición de talento, centradas en mostrar su evolución artística sin la presión de la nominación. Olivia interpretará Tengo un pensamiento, de Amaia, ganadora de OT2017, un tema íntimo que le permitirá mostrar su lado más sensible. Cristina apostará por la fuerza y la técnica con Mamma Knows Best de Jessie J, mientras que Claudia Arenas ofrecerá una versión elegante y emocional de El cielo, de Tini. Guille Toledano, por su parte, traerá un toque clásico con Tengo todo excepto a ti, de Luis Miguel, una de las canciones más icónicas del repertorio latino.

En la semifinal vuelven los dúos que también estarán protagonizados por finalistas. Cristina y Guille Toledano cantarán Mariposas, de Aitana y Sangiovanni, en una actuación luminosa y emocional, mientras que Olivia y Claudia Arenas pondrán el toque disco de la noche con Yes Sir, I Can Boogie, de Baccara, uno de los números más festivos que prepara la gala.