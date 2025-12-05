Aitana y Amaia vuelven a Operación Triunfo: "Hemos sentido envidia la una de la otra"

La ganadora y la segunda finalista de Operación Triunfo 2017 han regresado a la Academia para visitar a los concursantes de la nueva edición. "Nos vemos muy poco", comentaba Aitana, quien vio en esta visita una buena oportunidad para volver al lugar donde ambas se dieron a conocer junto a su amiga Amaia: "Nos tenemos que ver más". Pese a que Aitana no ha prometido volver al escenario que tanto le remueve – la cantante ha hecho referencia a este momento y ha querido aclarar a Noemí, la directora de la Academia, que se debe a sus nervios porque todo se le remueve por los recuerdos, "no porque nos tratarais mal" – sí ha cruzado la puerta roja.

Las dos artistas, que fueron las más jóvenes de su edición, aprovecharon el encuentro para hablar sobre la rivalidad y la supuesta confrontación que se intentó generar entre ellas. "Yo te he tenido envidia", se confesaron mutuamente, revelando que tan solo hacía una semana habían hablado por primera vez sobre la competitividad que las rodeó. "Tú eras la guay y yo era el producto", contó Aitana. "Y yo era la perdedora", respondió Amaia, a pesar de haber ganado el concurso. "Ha habido momentos en los que hemos sentido envidia la una de la otra, por vuestra culpa", decían entre risas señalando a las cámaras, "os queremos y nos quieren mucho".

Sobre la salida de la Academia, han confesado que deberán encajar la nueva realidad con sus familias, asimilar toda la información del exterior y acostumbrarse de nuevo a hacer planes cotidianos, aunque saben que nada volverá a ser exactamente igual. "¿Te acuerdas de que salimos de fiesta juntas?", recordaban entre risas.

Las concursantes también recordaron su experiencia en 2017 y comentaron lo mucho que ha cambiado la Academia desde entonces. "Es muy raro verse desde fuera", decían al recordar los clips virales que vieron al salir. "Nosotras éramos muy fuertes", comentaban sobre la naturalidad y espontaneidad que tenían cuando solo tenían 18 años. Una espontaneidad que han vuelto a mostrar una vez más.

Las triunfitas han recordado sus momentos más divertidos, a los profes, las bromas, las canciones favoritas y los memes de su edición recorriendo los pasillos y las estancias de la Academia.

Aitana también ha hablado sobre la depresión que ha atravesado en los últimos tiempos, provocada por la presión de producir, trabajar y "aprovechar el momento". Ambas recalcaron la importancia de descansar, de "escucharse a uno mismo" y de "darse el tiempo que sea". Amaia por su parte comentó que "pasó por muchas fases" y confesó que "le cuesta mucho estar conectada con el presente".

"Hay que pasar por un proceso" y "nada es tan importante", aconsejaron a los concursantes al reflexionar sobre las oportunidades y las decisiones relacionadas con su música o su profesión.

"No va a ser un cuento de hadas cuando salgáis". La tranquilidad, explicaron, llega con el tiempo. Ocho años después, ambas han logrado ocupar su lugar y encontrar su propia esencia como artistas

Amaia y Aitana cantan en la Academia de OT

Las triunfitas se han sentado frente al piano para cantar éxitos de las dos amigas. ‘Tengo un pensamiento’, de Aitana que esta semana interpreta Olivia como finalista y ‘Superestrella’, el gran tema de éxito de Aitana de este año, que también cantó Olivia. "Me ha salido en mi Wrapped de Spotify", le confesaba Amaia a su amiga.

