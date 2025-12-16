El triunfo de Cristina como ganadora de OT 2025: así fue la gran final

Operación Triunfo 2025 ya tiene ganadora. La más pequeña de la edición, Cristina Lora, sevillana de 19 años, se proclamó vencedora de la decimotercera edición del talent show tras imponerse en una final emocionante emitida en directo en Prime Video. La artista se alzó con el triunfo con el 46,3% de los votos, llevándose el premio de 100.000 euros y cerrando una trayectoria muy sólida dentro del programa.

La gala final puso el broche a 15 semanas de concurso, marcadas por un nivel musical especialmente alto y un tono más contenido en lo televisivo. Los cinco finalistas, Cristina, Olivia, Tinho, Guille Toledano y Claudia Arenas, afrontaron la noche decisiva con la sensación compartida de estar dando el salto definitivo hacia una carrera profesional.

La gala al completo: todas las actuaciónes

Los cinco finalistas entraron juntos al plató interpretando ‘Son mis amigos (Marta, Sebas, Guille y los demás)’, de Amaral como grupal, dando inicio al último programa de la edición, apelando al espíritu de grupo y a la convivencia como esencia del formato. A partir de ahí, la gala se adentró en el terreno competitivo con las actuaciones individuales.

Guille Toledano abrió la noche con ‘Haz lo que quieras conmigo’, mostrando una vez más su perfil honesto y musicalmente equilibrado.

Claudia Arenas defendió ‘Vivir así es morir de amor’, reafirmando su identidad vocal rasgada y emocional y demostrando sus dotes como la "artista pop" en la que se quiere convertir incluyendo cambio de vestuario sobre el escenario.

Olivia firmó una de las actuaciones más impactantes de la noche cantando con la elegancia y la naturalidad que le caracteriza, haciendo llorar al público con ‘It’s All Coming Back to Me Now’.

Mientras que Tinho emocionó con una sentida versión de ‘Lose Control’, una canción que ya interpretó durante sus castings y a la que le tiene especial cariño.

Cristina cerró la primera ronda de canciones elegidas por los concursantes con ‘La noia’, una actuación arriesgada, magnética y eurovisiva que terminó de consolidar su imagen de artista escénica completa, muy celebrada por el jurado y el público.

Tras el primer recuento de votos, Claudia Arenas (quinta) y Guille Toledano (cuarto) quedaron fuera de la lucha final como quinta y cuarto finalista.

Con los contadores a cero, el desenlace quedó en manos del público entre Cristina, Olivia y Tinho. Los tres regresaron al escenario para interpretar las canciones con las que debutaron en la Gala 0, un ejercicio que permitió medir con claridad su evolución artística. Cristina con ‘My Baby Just Cares for Me’, Olivia apostó por ‘Break Free’ y Tinho defendió ‘Hold the Line’.

Antes del anuncio definitivo, los 16 concursantes de la edición se reunieron sobre el escenario para interpretar el himno de la temporada, ‘Ese lugar’, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Finalmente, Chenoa anunció el veredicto. Tinho fue tercero, y el duelo final coronó a Cristina como ganadora de OT 2025, a la que tras el resultado sus compañeros corrieron a celebrar y cogerla en volandas. La artista recibió el cheque de manos de Naiara, vencedora de la edición anterior, visiblemente emocionada. "Esto es lo más fuerte que me ha pasado en la vida", confesó deseando al público que "ojalá os guste lo que haga fuera".

Cristina, favorita del público en varias ocasiones durante el concurso, cierra así una edición caracterizada por un talento musical y unas dotes de aprendizaje durante estas semanas dentro de la Academia en todo lo artístico, idiomas, manejo en el escenario y en lo cotidiano, como poner una lavadora y un lavavajillas como destacaba ella en su vídeo final entre risas.

Operación Triunfo 2025 se despide con una gira prevista para los próximos meses y con una ganadora que, a sus 19 años, ya se perfila como una de las grandes apuestas del nuevo panorama musical.