Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott, fans sorpresa con bocadillo en la gran final de OT2025

Pablo Urdangarin y su novia, Johanna Zott, fueron la sorpresa de la noche en la gran final de Operación Triunfo 2025. La pareja, que lleva su relación con discreción y naturalidad, no quiso perderse la última gala del talent de Prime Video y se dejó ver entre el público como dos fans más, disfrutando de cada momento desde sus butacas en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa.

Visiblemente relajados y cómplices, incluso hicieron un parón para comer un bocadillo antes de que comenzara la maratón de actuaciones, fotos y emociones que caracteriza a este tipo de programas.

Pablo, jugador del Fraikin Granollers de balonmano, y Johanna, estudiante de Medicina y apasionada del deporte, dejaron claro que disfrutan de los planes juntos siempre que pueden, entre compromisos familiares y profesionales.

La pareja disfrutó del final de OT2025 viendo las actuaciones de los cinco finalistas, Cristina, Olivia, Tinho, Guille Toledano y Claudia Arenas, que afrontaron la noche decisiva con la sensación compartida de estar dando el salto definitivo hacia una carrera profesional.

Su aparición llega pocos días después de que Pablo comentara públicamente la entrevista televisiva de su padre, Iñaki Urdangarin, en La2CAT. "La he visto… y bien. Es nuestro padre y nos quiere mucho", aseguró, mostrando apoyo familiar pese a los años de turbulencias tras el Caso Nóos.