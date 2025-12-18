El Benidorm Fest 2026 ignora el boicot a Israel y presenta sus 18 canciones candidatas

Ya conocemos las canciones que participarán en el Benidorm Fest 2026. Los 18 artistas que competirán el próximo mes de febrero para alzarse con el micrófono de bronce como ya lo hicieron "SloMo", "Eaea", "ZORRA" y "Esa Diva".

Las semifinales se celebrarán el martes 10 y el jueves 12 de febrero, de donde saldrán los finalistas que competirán el sábado 14 de febrero en la Gran Final.

En la primera semifinal participarán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Tony Grox & LUCYCALYS; y en la segunda semifinal los concursantes ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis.

El Benidorm Fest afronta ya su "tercera semana de ensayos", ha avanzado César Vallejo, que también comenta que hay un "ambiente buenísimo".

Las canciones de Benidorm Fest 2026

Los concursantes de este año del certamen seguirán adelante independientemente de la situación de Israel en el Festival de Eurovisión.

Asha con "Turista", un tema compuesto por ella misma junto a Eyla y BENGRO, refleja esa tensión y ese deseo que surgen al conectar con otra persona, una atracción inexplicable que te atrapa.

Atyat con "Dopamina", un tema que habla de amor, deseo y de la euforia y el vértigo que provoca una atracción real entre dos personas.

Dani J. con "Bailándote", donde a través del baile puede nacer esa conexión, esa química especial que se genera al moverse juntos.

Dora y Marlon Collins con "Rakatá", compuesto por Edu Requejo junto a Dora, Marlon y Vatocholo, combina balada, cumbia, reggaetón y sonidos electrónicos.

"Sácate a pasear a este gatito

"Sácate a pasear a este gatito

sabes que tú eres mi favorito" 🐱😏 Dora & Marlon Collins se presentan al #BenidormFest2026 con "Rakata".

Funambulista con "SOBRAN GILIPO**AS", una canción desinhibida y de tono desenfadado que expresa sus ganas de mandar al carajo a quienes no suman.

Greg Taro con "Velita", un tema que nace tras encontrar al amor de su vida y de la necesidad de reflejarlo en su música.

"Me electrocuté, corriendo a mil por hora por tu piel" 🕯❤️️ "Velita" es la canción de Greg Taro para el #BenidormFest2026

Izan Llunas con "¿Qué vas a hacer?", una canción que retrata ese primer flechazo que lo cambia todo, el momento en el que surge una atracción tan fuerte que invita a construir un vínculo casi idealizado.

Kenneth con "Los Ojos No Mienten", que nace de ese instante en el que te cruzas con alguien en una fiesta y, sin decir una palabra, ya se crea una historia entre las miradas.

"Y aunque pase el tiempo seguiré tanto aquí,

esperando en el lugar de siempre" ❤️‍🩹✨ Kenneth estará en el #BenidormFest2026 con "Los Ojos No Mienten".

Kitai con "El Amor Te Da Miedo" habla de relaciones en las que existe una conexión profunda y sincera, que va mucho más allá de lo físico y es claramente mutua, pero en las que una de las dos partes no se atreve a dar el paso.

"Llevo un tiempo jugando a tu juego,

pero yo no me canso y a ti el amor te da miedo" ✨❤️ KITAI se subirá al escenario del #BenidormFest2026 con "El Amor Te Da Miedo".

Ku Minerva con "No Volveré a Llorar", compuesto por Juan Sueiro, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado, cuenta con la producción de Juan Sueiro, refleja la desilusión, el agotamiento y la posterior liberación emocional.

Luna Ki con "Bomba de amor". La canción es un canto a la libertad, la seducción y el amor desinteresado, una invitación a dejarse llevar por el baile, la pasión y el momento.

"Que me quieras es una bomba de amor" 💥❤️‍🔥 Así suena "Bomba de amor" de Luna Ki, el tema con el que se presenta al #BenidormFest2026

María León y Julia Medina con "Las Damas y el Vagabundo", es una canción que celebra la sororidad, la fortaleza femenina y la amistad desde un tono luminoso y festivo.

MAYO con "Tócame", se adentra en el autoengaño y en la adicción a relaciones románticas tóxicas.

Mikel Herzog Jr. con "Mi Mitad". La canción habla de vivir entre dos mundos dentro de uno mismo: la luz del rubí y la oscuridad del carbón.

Miranda! y BailaMamá con "Despierto Amándote" habla de vivir el amor y la vida exageradamente, a lo XXL, con toda la intensidad y todo el color, sin discreción ni vergüenza.

Rosalinda Galán con "Mataora" "le devuelve la voz a un personaje que nunca tuvo la oportunidad de contarse a sí misma".

"Yo te miro y te hago de piedra

Yo soy la Carmen la mataora" 💃🗡️ Así suena "Mataora", de Rosalinda Galán, para el #BenidormFest2026

The Quinquis con "Tú no me quieres", un tema que nace del despecho, se trata de una canción basada en un hecho real.

Tony Grox y LUCYCALYS con "T AMARÉ", un mensaje universal al amor que puede dedicarse a la amistad, a la familia, a la pareja o a cualquier persona que represente un refugio.

Tras recibir cerca de 900 propuestas, 18 artistas han sido seleccionados para participar en la quinta edición del certamen alicantino.