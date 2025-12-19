El lapsus de Pepa Bueno al anunciar los presentadores de las Campanadas en RTVE

RTVE hizo esperar a la audiencia más de lo habitual para conocer a los nuevos rostros de las Campanadas de La 1 tras la renuncia de Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Aunque la cadena había anunciado que la revelación se produciría en Aquí la Tierra, finalmente hubo que aguardar hasta los últimos minutos del Telediario 2 para despejar la incógnita. Fue Pepa Bueno la encargada de desvelar que Chenoa y Estopa serán los protagonistas de las Campanadas 2025, un formato que la televisión pública ya define como "Las Campanadas musicales" y unos nombres que se desvelaron en grandes pantallas en el centro de Madrid.

El anuncio vino acompañado de un pequeño desliz que no pasó desapercibido. En directo, la presentadora afirmó: «Ya les podemos decir con quiénes nos vamos a tomar las uvas, quiénes van a presentar las Campanadas de RTVE. Serán tres, Chenoa y los hermanos Juan y David Muñoz, los Estopa». El error en el nombre de uno de los integrantes del dúo – llamando a José, Juan, – quedó en el aire hasta que los propios protagonistas lo resolvieron con naturalidad durante la conexión desde la Puerta del Sol.

Al dar paso a los artistas, Pepa Bueno preguntó: "David, ¿cómo os tomáis esta enorme responsabilidad?". Fue entonces cuando David Muñoz respondió entre risas: "Hola, Pepa. Estoy aquí con mi hermano José y con Laura", dejando claro el lapsus cometido. Poco después, José Muñoz remató la situación con ironía al decir: "Que soy tu tocayo, Pepa", a lo que la periodista reaccionó sorprendida: "¿Ah, sí? Es verdad".

Chenoa tampoco dejó pasar la ocasión y aportó su toque de humor al momento con un comentario que relajó aún más el ambiente: "Es Pepe malo". Entre fallos de sonido y preguntas que tuvieron que repetirse, el tono distendido se mantuvo durante toda la conversación.

¿Cómo afrontan @Chenoa y @estopaoficial la responsabilidad de dar las Campanadas en RTVE?🍇 "Con toda la ilusión y cariño"https://t.co/oELIytbOdH pic.twitter.com/2EI4FnPB0i — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 18, 2025

El intercambio de bromas continuó cuando un nuevo malentendido llevó a David a preguntar: "¿Que qué nos tomamos?", provocando la reacción inmediata de Chenoa: "¡No! Que cómo te lo tomas. ¡Ay, Dios mío!". Lejos de romper el ritmo, el momento reforzó la complicidad entre los presentadores. "Somos muy de olivas, de uvas, de cosas redondas", añadió José, antes de que David lanzara otra broma musical con un "Cuando tú vas", enfatizando la palabra "u-vas", a lo que Chenoa respondía "yo vengo" cantando el estribillo de la canción más hit de la ‘triunfita’.

"Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida. Esto lo hemos vivido siempre", aseguró uno de los miembros de Estopa. Chenoa también adelantaba parte del espíritu con el que afrontarán la noche con intención de "dar bien los cuartos" y "aconsejar cómo tomar las uvas para no atragantarse". "Tenemos tres estilos de comer uvas y charlaremos con la gente", anunciaban, a lo que David Muñoz confesó que él no toma uvas, sino "quicos".

Más tarde volvía a haber un problema con el sonido cunado Pepa preguntaba a su tocayo si ellos, como protagonistas ayudarán a "unir a a jóvenes y mayores para veros la noche del 31". "¿Que si creo que qué?", respondía José mientras que sus compañeros se lo aclaraban. "Lo vamos a hacer con mucha ilusión", aplaudían los presentadores de este 2026.

La conexión sirvió como carta de presentación de unas Campanadas donde el humor y la naturalidad tendrán un papel central entre los errores técnicos puntuales y el caos inicial.