Georgina Rodríguez monta un árbol XXL en Arabia: "Sencillo como Gio"

Como cada diciembre, la Navidad se abre paso también entre las grandes fortunas y las casas de lujo. Georgina Rodríguez no ha querido quedarse al margen de una tradición que se ha convertido casi en un género propio dentro de Instagram: mostrar el árbol de Navidad. Sin embargo, en su caso, nada es pequeño ni discreto. La influencer ha compartido con sus casi 72 millones de seguidores la llegada de las fiestas a la imponente mansión que comparte con Cristiano Ronaldo y sus hijos en Arabia Saudí, donde residen desde finales de 2023.

El protagonista absoluto es un árbol de Navidad XXL, ubicado estratégicamente en una de las zonas más visibles del salón, junto a unas enormes ventanales que realzan todavía más su tamaño. Un abeto que, por sus dimensiones, no pasa desapercibido y que ha generado una auténtica avalancha en redes sociales.

Un año especial para la pareja

La decoración navideña llega, además, en un momento especialmente significativo para la pareja. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han prometido recientemente, poniendo el broche a un año cargado de emociones. Todo apunta a que, como ocurre con su estilo de vida, no será precisamente un enlace modesto.

Lejos de la discreción, Georgina ha hecho de la naturalidad y el lujo una seña de identidad que conecta con millones de seguidores, fascinados por su día a día.

La propia influencer ha reconocido, de manera implícita, la complejidad del proceso. Para colocar los adornos en las zonas intermedias y superiores fue necesario recurrir a una escalera, algo que ella misma mostró en una de las imágenes publicadas en Instagram.

"Montando el árbol de Navidad para mis amores", escribía Georgina Rodríguez junto a una fotografía en la que aparece visiblemente concentrada, rodeada de cajas, adornos y luces. La escena, acompañada por el villancico All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Oro, luces y miles de detalles

El resultado final no dejó indiferente a nadie. El árbol, completamente cubierto de bolas, luces y adornos, sigue una estética muy concreta basada en tonos dorados. Tal y como ella misma resumió en su publicación final: "Oro, perlitas, estrellas, flores y lacitos. Sencillo como Gio".

De hecho, cuesta distinguir el tronco y las ramas originales entre tal cantidad de decoración, algo que ha sido celebrado por sus seguidores como una muestra más de su estilo personal.