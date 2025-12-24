Lolalolita, Violeta Mangriñán y Dulceida lanzan un villancico

Las creadoras de contenido Lolalolita, Violeta Mangriñán y Dulceida han sorprendido estas Navidades con el lanzamiento de un villancico muy especial. La iniciativa forma parte de una acción vinculada a una campaña de concienciación sobre el reciclaje de vidrio en una de las épocas del año en las que más se consume este tipo de envases, llegando a concentrarse cerca del 20% del total anual.

Durante varios días, las influencers mantuvieron en vilo a sus seguidores tras anunciar que solo publicarían la canción si sus comunidades lo pedían expresamente. La respuesta no se hizo esperar y, tras una oleada de mensajes de apoyo y participación, el villancico finalmente vio la luz.

Borja Martiarena, director de marketing de la asociación, ha destacado el valor de contar con figuras digitales de gran alcance para impactar en nuevos públicos.

El villancico

La obra utiliza la autoparodia para subrayar que la diversión no es opuesta a la responsabilidad. Con autotune y la intención de ser memes para ser "más virales".

Las influencers destacan en la canción todo aquello que les caracteriza. Violeta triunfa ya con su tercer local de Maison Matcha y aparece bebiéndose una de sus bebidas mientras canta. Por su parte, Lola nombra a sus animales y a sus Get Ready With Me. Aida rapea con aquella canción que fue todo un hit en su momento y por lo que a partes iguales fue criticada, y también menciona su reciente maternidad con "dos mamás".

Por su parte, la agencia SAMY ha explicado que la estrategia buscaba conectar con la ciudadanía mediante códigos creativos y cercanos.