Las redes machacan a David Broncano por su última entrevista en La Revuelta: "Cutre e insultante"

La reciente visita de Cristina Lora, la flamante ganadora de Operación Triunfo 2025, al plató de La Revuelta ha desencadenado una tormenta de reacciones en las redes sociales que ha puesto en entredicho el formato de David Broncano. Lo que se anunciaba como uno de los grandes hitos de la temporada televisiva terminó convirtiéndose en objeto de un severo escrutinio público, especialmente en X (antes Twitter) y TikTok, donde los seguidores de la artista no han escatimado en calificativos negativos.

La principal fuente de indignación ha sido la gestión del tiempo, ya que la ganadora del talent show apenas contó con diez minutos de protagonismo, siendo relegada por muchos espectadores a un segundo plano frente a otros invitados o secciones del programa que se consideraron "irrelevantes".

💥 CRISTINA LORA, LA GANADORA DE OT 2025 ¿Cómo te sientes al saber que Aitana es su David Bisbal? 👴 #LaRevuelta pic.twitter.com/VB8Nn0Qxa9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2026

Las críticas vertidas en el entorno digital han sido inusualmente crudas, con usuarios sentenciando que ha sido "la peor entrevista desde hace mucho tiempo" y calificando el encuentro de "cutre" e "insultante" para una artista de su proyección. En la red social X, se hicieron virales comentarios que lamentaban directamente la falta de peso televisivo de la charla, con mensajes como "Cristina debía ser hoy la entrevista principal y no el policía este, que tiene cero interés" o "la entrevista tan cutre que le han hecho a Cristina...". Esta percepción de que el programa fue apresurado y falto de rigor se extendió rápidamente entre el "fandom" de la cantante, que esperaba un espacio donde se pusiera en valor su talento musical y su histórica trayectoria en el concurso, en lugar de un paso fugaz por el sofá de Broncano.

Incluso los momentos más distendidos del programa, como las clásicas preguntas sobre dinero y sexo, no se libraron del juicio de la audiencia. Aunque Cristina Lora respondió con su habitual naturalidad —confesando con ingenuidad que aún no ha cobrado los 100.000 euros del premio o que las duchas compartidas en la Academia impidieron cualquier acercamiento íntimo—, muchos fans consideraron que se perdió demasiado tiempo en bromas recurrentes que "ya cansan". Algunos espectadores señalaron en plataformas como Reddit que "el concepto de La Revuelta es divertido, pero Broncano como entrevistador es nefasto" cuando se trata de profundizar en el invitado, criticando que el "caos deliberado" del programa terminó por silenciar a una de las mejores voces de la nueva generación.

A pesar de que la artista regaló un momento de gran calidad vocal al interpretar en acústico "Punto de partida", la sensación general compartida en las redes fue de una oportunidad desperdiciada. El contraste entre la disciplina de la Academia de OT y la anarquía característica de La Revuelta generó una disonancia que muchos usuarios definieron como un "choque generacional mal gestionado". Los comentarios más repetidos apuntaban a que Televisión Española debería cuidar mejor a sus nuevos talentos, sugiriendo que el formato de Broncano, aunque exitoso, corre el riesgo de volverse autorreferencial y dejar de lado el respeto mínimo hacia invitados que, como Cristina Lora, llegan con una carga de expectación masiva por parte de un público joven que no perdona la falta de atención.