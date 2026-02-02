Emma García se cansa de la actitud de Gloria Camila: "No tengo por qué aguantar sus caras"

Gloria Camila ha vuelto a situarse en el foco mediático tras hacerse público un posible acercamiento con su expareja, el cantante Álvaro García. Aunque la relación terminó hace apenas unas semanas, ambos han sido vistos disfrutando de unos días en Venecia, un viaje que no ha pasado desapercibido y que ha generado una gran polémica.

La hija de Ortega Cano, que nunca ha llevado bien la exposición de su vida personal a pesar de ser una habitual en los platós de televisión, no ocultó su malestar en el programa Fiesta cuando Emma García le preguntó en directo por una supuesta reconciliación. Visiblemente molesta, Gloria aseguró que no entiende el revuelo creado en torno al viaje y recalcó que en ningún momento ha confirmado haber retomado la relación con Álvaro.

En este sentido, defendió que se trata simplemente de un viaje y que no tiene por qué justificar cada decisión que toma, insistiendo en que su vida privada le pertenece: "No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos hecho un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía".

La reacción de Gloria Camila acabó con la paciencia de la presentadora, quien no dudó en reprocharle su actitud. Emma, cansada de encontrarse con malas caras y actitud distante en el plató de un programa centrado en la actualidad rosa, expresó su hartazgo y aseguró que no tiene por qué soportar ese trato por hacer su trabajo.

"Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que está enfadada (Raquel Bollo) y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar", dijo muy enfadada.

Emma García brota en directo contra Gloria Camila.

"Al final paso de preguntarte porque pones unas caras y a mi me importa una mierda todo esto, además sabías que hablaríamos de esto"

"Si no quieres justificarte en televisión no hables de tu vida, yo hablo de otro tema y ya está" pic.twitter.com/iiOovr1scP — El Indio (@Jero20033756) February 1, 2026

La presentadora de Fiesta dio un golpe en la mesa porque, "no tengo por qué aguantar las caras de Gloria Camila" y tampoco las de Raquel Bollo por los conflictos que pudieran existir entre ellas: "Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas, habladlo con la dirección y yo no os pregunto, lo estáis rebotando todo en mí y a mí eso no me hace gracia, igual que tú dices lo que quieres, yo también".

Tras este tenso intercambio, Gloria Camila rompió a llorar, explicando que se siente excesivamente expuesta y presionada a dar explicaciones constantes sobre su vida. Aclaró que su enfado no iba dirigido a la presentadora, sino a la polémica desmedida. "Mi enfado no es contigo, es por la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece. Se le ha dado demasiada vuelta".