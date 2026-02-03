Inesperado giro en Decomasters: dos abandonos y el momento más duro de Mar Flores y su hijo

La segunda entrega de DEcomaster ha dejado una de las emisiones más agridulces y emocionalmente cargadas que se recuerdan en el formato de RTVE. Lo que debía ser una noche de eliminación ordinaria se transformó en un escenario de confesiones familiares, lágrimas de impotencia y un giro de guion que ha cambiado el rumbo de la competición: el abandono voluntario de María Zurita.

La noche comenzó con un reto de alta exigencia donde los concursantes se dividieron en dos grandes equipos para transformar sendas terrazas. Bajo la presión del cronómetro y la atenta mirada de un jurado cada vez más estricto, las tensiones no tardaron en aflorar. Eduardo Casanova protagonizó uno de los momentos de mayor fricción al chocar frontalmente con su capitán por discrepancias estéticas, un conflicto que terminó en un emotivo abrazo tras reconocer el actor su carácter "dictatorial" en momentos de estrés. Sin embargo, el verdadero núcleo emocional de la noche se situó en la pareja formada por Mar Flores y Carlo Costanzia.

En un descanso de la prueba de eliminación —que consistió en la decoración integral de varios lofts—, madre e hijo se sinceraron sobre el tsunami mediático que ha rodeado su relación en los últimos meses. Carlo, visiblemente conmovido, recordó lo duro que fue gestionar su reciente paternidad y el foco público mientras aún se encontraba en una situación personal compleja, cumpliendo el tercer grado. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, rompieron la coraza de Mar Flores, quien desde la distancia escuchaba a su hijo con lágrimas en los ojos. La modelo confesó que este programa les ha servido para hablar "más que en toda su vida", sanando heridas del pasado y demostrando una complicidad que muchos ponían en duda antes del estreno.

La competición, no obstante, seguía su curso. Tras las valoraciones, los equipos de King Bru y Andrea, junto con el de María Zurita y Antonia Dell'Atte, quedaron en la cuerda floja. Los jueces señalaron la falta de cohesión y el desbordamiento de presupuesto en el caso del influencer, mientras que la propuesta de Zurita y la italiana no logró convencer por su falta de armonía.

Fue justo en el momento del veredicto final cuando María Zurita, con la voz quebrada, pidió la palabra. La sobrina del Rey Juan Carlos anunció que su cuerpo le impedía continuar. "La espalda no me deja seguir. No estoy a la altura y me duele muchísimo, pero mi salud está en juego y no quiero volver a pasar por el quirófano", confesó entre lágrimas, haciendo referencia a las secuelas de una operación cervical previa y a una hernia que arrastra desde su embarazo.

La reacción de su compañera, Antonia Dell'Atte, fue inmediata y tajante. En un gesto de lealtad absoluta, la italiana decidió abandonar el concurso junto a ella. "La salud es lo primero. No quiero marcharme porque amo la decoración, pero soy solidaria con María", declaró Antonia, cerrando su etapa en el programa con una cita de Armani sobre la importancia de hacerse recordar más que de hacerse notar.

Este doble abandono inesperado supuso un "salvavidas" para King Bru y Andrea, quienes se libraron de la expulsión por el sacrificio ajeno. El jurado, sin embargo, fue implacable con ellos, advirtiéndoles que su permanencia no era un mérito propio sino una consecuencia de la tragedia médica de sus compañeras. La noche cerró con un plató sumido en el silencio y una reflexión profunda sobre los límites del esfuerzo físico frente a la pasión por el diseño, dejando a Mar Flores y Carlo Costanzia como uno de los pilares emocionales que sostienen ahora la edición.