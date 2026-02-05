Los 5 botes más altos que ha repartido en su historia 'Pasapalabra'

Pasapalabra, presentado por Roberto Leal en Antena 3, vivirá este 5 de febrero de 2026 una jornada histórica con el mayor bote desde el inicio del formato en España. El programa repartirá 2,7 millones de euros, una cifra inédita desde su estreno el 24 de julio de 2000, y que solo uno de los dos concursantes actuales, Manu o Rosa, podrá llevarse.

El concurso afronta una de sus emisiones más decisivas tras semanas de igualdad entre Manu y Rosa, que han logrado mantener el bote hasta alcanzar una cantidad nunca vista en la historia del programa. La expectación generada ha llevado a Antena 3 a adoptar una programación especial y trasladar la emisión al prime time, una decisión reservada únicamente para los momentos más relevantes del concurso.

La cadena ya recurrió a esta estrategia en anteriores ocasiones cuando el bote superó cifras especialmente altas. Ocurrió en marzo de 2023, cuando Rafa Castaño se enfrentó a Orestes Barbero, y de nuevo en 2024 con el bote ganado por Óscar Díaz. En ambos casos, la resolución del rosco se ofreció en horario nocturno para reforzar el seguimiento del programa.

Los cinco botes más altos de Pasapalabra

Hasta ahora, el mayor bote entregado fue el de Rafa Castaño, que el 16 de marzo de 2023 ganó 2.272.000 euros tras completar el rosco del tirón frente a Orestes Barbero. Ese programa se convirtió en uno de los más recordados del concurso por la rapidez con la que resolvió todas las definiciones.

El segundo puesto lo ocupa Eduardo Benito, que hizo historia el 8 de mayo de 2006 al convertirse en el primer concursante en superar los dos millones de euros, con un bote de 2.190.000 euros. Logró completar el rosco en su primer día de participación en la etapa del programa en Antena 3.

En tercera posición se encuentra David Leo, ganador de 1.866.000 euros el 10 de octubre de 2016, durante la etapa del concurso en Telecinco. Alcanzó esta cifra tras más de 109 programas, destacando por su velocidad y constancia.

El cuarto bote más alto lo consiguió Pablo Díaz en 2021, cuando completó el rosco después de un largo recorrido en Antena 3 y se llevó 1.828.000 euros. El quinto lugar lo ocupa Óscar Díaz, que en mayo de 2024 ganó 1.816.000 euros, consolidándose como uno de los nombres recientes más destacados del concurso.

Con el bote actual, el ganador del duelo entre Manu y Rosa pasará directamente a encabezar este ranking, situándose en lo más alto de la historia del programa.