Rosa Rodríguez gana el bote de 2.716.000 euros en 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez se ha proclamado ganadora hoy del bote de Pasapalabra, valorado en 2.716.000 euros, tras imponerse en el Rosco final a Manu Pascual. Con este resultado, la gallega ha cerrado su etapa en el concurso llevándose el premio acumulado después de un largo recorrido frente al madrileño.

Las estadísticas reflejan el peso del enfrentamiento entre ambos. Manu disputó 436 programas, con 161 victorias, 129 empates y 146 derrotas. Rosa, por su parte, participó en 306 entregas, con 95 triunfos, 91 empates y 120 pérdidas.

El Rosco previo al bote

El último antecedente antes del desenlace llegó ayer, 4 de febrero, cuando Manu y Rosa volvieron a verse las caras en El Rosco. Él alcanzó la prueba final con una de sus mejores marcas de tiempo y arrancó con 158 segundos, mientras que ella lo hizo con 127.

En aquella entrega, Rosa fue quien sumó más aciertos, con un total de 23 —a solo dos del bote— tras resistírsele la Q y la G. Manu cerró con 22 respuestas correctas y dos fallos, lo que le obligó a pasar posteriormente por la Silla Azul. Hoy, ese rendimiento ha terminado traduciéndose en victoria y en un premio que ya forma parte de la historia del concurso.