¿Tongo en Pasapalabra? Las redes estallan por la pronunciación de la palabra que dio el bote a Rosa

La histórica victoria de Rosa Rodríguez en Pasapalabra, que este jueves 5 de febrero se convirtió en la ganadora del mayor bote repartido nunca por el concurso –2.716.000 euros– , no solo ha dejado emoción y despedidas en el plató de Antena 3.

Minutos después de completarse El Rosco, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de incredulidad, críticas y acusaciones de "tongo" por la forma en la que la concursante pronunció la palabra con la que se llevó más de dos millones de euros.

Tras más de 300 programas de enfrentamiento frente a Manu Pascual, Rosa logró cerrar El Rosco en el último segundo al responder correctamente a la pregunta formulada por Roberto Leal: "¿Cuál es el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido MVP de la NFL por la agencia AP?". La concursante respondió "Morrall", en referencia al histórico quarterback Earl Morrall, una respuesta que el programa dio inmediatamente por válida. Sin embargo, para una parte de la audiencia, ese acierto no ha estado tan claro.

"Ha dicho Morel": la polémica prende en redes

En cuestión de minutos, X (antes Twitter) se llenó de mensajes cuestionando si Rosa había pronunciado realmente "Morrall" o si, por el contrario, dijo "Morel", una pronunciación que, según algunos usuarios, no debería haberse considerado correcta.

"Vaya tongazo, ha dicho claramente Morel", "Nadie se cree que supiera ese apellido", "Que poco disimulado, se nota que le chivaron la respuesta" o "Justicia para Manu" son algunos de los comentarios que más se han repetido en la red social.

Acusaciones de tongo en el bote de Pasapalabra Rosa ha ganado 2.176.000€ diciendo Morel cuando la respuesta correcta era Morrallpic.twitter.com/ujj73XP7YN — LO + VIRAL (@SuperViiral) February 6, 2026

Otros usuarios insistían en que la pronunciación incorrecta invalidaría el acierto: "Lo pronuncia mal y estoy 100% seguro de que cualquiera que lleve años viendo NFL sabe que no se dice así". Mientras tanto, otros han cuestionado que la jugadora fuera capaz de saberse este MVP de la NFL: "Montana era lo lógico, ¿Morrall? Rarísimo".

Incluso hubo espectadores que anunciaron públicamente su intención de dejar de ver el programa, convencidos de que el concurso había forzado el desenlace.

Defensa hacia Rosa

Frente a esta oleada de acusaciones, también ha surgido un bloque importante de espectadores defendiendo a la concursante. Muchos recordaron el recorrido de Rosa durante más de 300 programas y su capacidad demostrada para resolver El Rosco en múltiples ocasiones.

"Fastidia que gane una mujer y encima con una respuesta deportiva", escribía un usuario. Otros ironizaban sobre las críticas a la pronunciación: "Veo que ahora todos sois expertos en inglés y fonética". Tampoco faltaron los mensajes que achacaban la polémica a la envidia: "La envidia es muy mala. Grande Rosa".

Algunos seguidores del concurso han subrayado que Pasapalabra valora la corrección de la palabra y no su acento exacto, y recordaron que el apellido Morrall tiene variantes de pronunciación aceptadas en castellano.

A pesar de las críticas en redes sociales, lo cierto es que Rosa Rodríguez ya forma parte de la historia del concurso tras completar El Rosco y llevarse el mayor bote jamás entregado por Pasapalabra, cerrando así una de las rivalidades más largas e igualadas del formato frente a Manu Pascual.