Comunicado urgente de la familia de Carlos Lozano ante las "terribles" acusaciones en su contra

La tensión en la casa de GH DÚO 4 ha alcanzado su punto álgido, trascendiendo las paredes de Guadalix de la Sierra para convertirse en un conflicto mediático y familiar. La familia de Carlos Lozano, visiblemente agotada por el cariz que han tomado los acontecimientos dentro del reality, ha roto su silencio a través de un comunicado urgente publicado en las redes sociales oficiales del presentador. En este documento, el entorno más cercano del concursante denuncia lo que consideran una campaña de desprestigio basada en "caricaturas baratas" y acusaciones que cruzan la línea del respeto personal.

El origen de este estallido se sitúa en los recientes enfrentamientos que Lozano ha mantenido con compañeras de convivencia como Sandra Barrios y Raquel Salazar. Durante el transcurso de las últimas galas y resúmenes diarios, el veterano comunicador ha sido objeto de calificativos sumamente duros, tales como "baboso", "viejo verde", "asqueroso" o "guarro". Estas etiquetas, vertidas en el fragor de la convivencia y la competición, han calado hondo en la audiencia y han generado un clima de polarización en redes sociales que la familia no ha estado dispuesta a tolerar.

En el comunicado, que ha sido difundido junto a imágenes familiares donde destaca la presencia de su hija, Luna Lozano, la familia se muestra tajante: "Vamos a decirlo claro, que ya está bien. Estamos viendo y leyendo muchas tonterías sobre Carlos: que si 'baboso', que si 'viejo verde', que si está obsesionado con la comida, que si no se ducha... Vamos, el pack completo de caricatura barata. Y no, no es verdad". Con estas palabras, el entorno del presentador busca desmentir las acusaciones de falta de higiene y de comportamiento inapropiado hacia las mujeres de la casa, defendiendo que Lozano es, ante todo, "un señor, un caballero y un profesional como la copa de un pino".

La defensa familiar no solo se limita a negar los insultos, sino que contextualiza los ataques como una estrategia de juego por parte de otros concursantes. Según reza el texto, "cuando un concursante es fuerte, tiene personalidad y no pasa desapercibido, molesta. Y cuando molesta, llegan la envidia, las etiquetas y los ataques personales". Para los allegados de Carlos, estas descalificaciones son un intento de desestabilizarlo emocionalmente y dinamitar su imagen pública ante una audiencia que, en ediciones anteriores, lo ha llevado hasta la final.

La situación ha llegado a tal extremo que el propio Jorge Javier Vázquez, durante la última gala en directo, se vio obligado a intervenir y reprender duramente a los concursantes por la gravedad de sus palabras. El presentador catalán señaló que comentarios como los realizados por Sandra Barrios eran "absolutamente inapropiados" y que Carlos no los merecía, instando a los habitantes de la casa a mantener un nivel de respeto mínimo, conscientes de la repercusión pública de sus actos.

El comunicado concluye con un emotivo mensaje que apela a la faceta más humana del presentador, recordándolo como "un gran padre, un gran hijo y un gran amigo". La familia ha agradecido el apoyo de aquellos seguidores que logran ver "más allá del ruido" y ha reafirmado que no permitirán que "cuatro comentarios interesados" tiren por tierra una trayectoria profesional de décadas en el medio televisivo. Mientras tanto, dentro de la casa, un Carlos Lozano ajeno al comunicado pero consciente de la hostilidad, rompió a llorar recientemente al recordar a su hija, evidenciando el desgaste psicológico que este escenario de acusaciones está provocando en él.