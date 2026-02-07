Laura Madrueño habla sobre su adiós a 'Supervivientes' y aclara su relación con Mediaset

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores del formato de supervivencia más exitoso de la televisión española. Tras tres años siendo el rostro visible desde Honduras, Laura Madrueño no formará parte de la edición de Supervivientes 2026. La decisión, comunicada inicialmente por Mediaset sin entrar en detalles sobre los motivos, generó una oleada de especulaciones sobre si se trataba de un movimiento estratégico de la cadena para revitalizar sus audiencias o de una renuncia personal. Sin embargo, ha sido la propia presentadora quien, en unas declaraciones exclusivas a la revista Lecturas, ha roto su silencio para poner fin a las dudas y explicar el trasfondo humano de una despedida que marca un antes y un después en su carrera.

Madrueño asumió el complejo reto de sustituir a Lara Álvarez en 2023, y desde entonces su ritmo de trabajo ha sido extenuante, encadenando ediciones ordinarias con versiones All Stars. Esta sobreexposición y los largos periodos de tiempo a miles de kilómetros de España han sido los factores determinantes para su marcha. "Ha sido mi decisión y, por supuesto, sigo vinculada a Mediaset; ha sido una etapa muy enriquecedora, pero ya son muchos años fuera de casa", ha confesado la comunicadora, subrayando que su prioridad actual es recuperar la cercanía con su entorno y su familia tras temporadas en las que el reality la absorbía por completo.

En sus declaraciones al citado medio, Madrueño ha sido muy clara al desvincular su marcha de cualquier tipo de conflicto con la productora o la cadena. Lejos de ser un adiós amargo, la presentadora describe este movimiento como una evolución necesaria en su trayectoria. "Es el momento de afrontar nuevos retos profesionales aquí", ha asegurado, dejando entrever que su futuro en Mediaset ya se está gestando en proyectos que le permitan conciliar mejor su vida personal sin abandonar la primera línea televisiva. De hecho, la madrileña ya se encuentra inmersa en las grabaciones de la nueva temporada de Universo Calleja en las Maldivas, una aventura que compagina con su deseo de seguir explorando formatos relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, sus grandes pasiones.

La respuesta de Laura Madrueño también sirve para dar la bienvenida a su sucesora, María Lamela, cuyo fichaje ha sorprendido al sector por su procedencia de laSexta. En un gesto de elegancia profesional, Madrueño ha querido cerrar su etapa en la palapa reafirmando el sacrificio que supone el programa. En intervenciones previas ya había dejado pistas sobre la dureza del clima y la soledad del cargo, admitiendo que el reality "te va absorbiendo y te vas alejando de la vida de España porque es inevitable". Con su salida, Laura cierra un ciclo de tres años en los que ha logrado imprimir un sello propio al concurso, ganándose el respeto de la audiencia por su profesionalidad bajo condiciones extremas de calor y humedad, las cuales incluso le provocaron algún percance de salud en directo en ediciones anteriores.

Finalmente, la salida de Laura Madrueño de Supervivientes no supone un retiro, sino una reubicación estratégica dentro del grupo audiovisual. Su paso por Honduras queda registrado como una de las transiciones más exitosas de la historia del programa, habiendo gestionado con éxito la sombra de sus predecesores. Ahora, mientras María Lamela prepara las maletas para los Cayos Cochinos, Madrueño se asienta en España con la tranquilidad de haber cumplido un ciclo y la firmeza de quien decide cuándo es el momento de volver a casa. "Ahora sí, compañeros, apagamos palapa", aquellas palabras que pronunció al cerrar la última edición, cobran hoy un sentido definitivo y personal que la audiencia ahora comprende como el inicio de su nueva etapa.