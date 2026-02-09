Histórica bronca del 'Súper' a los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' por su vergonzoso comportamiento

La casa de Gran Hermano Dúo vive momentos de mucha tensión. Las discusiones entre los concursantes son cada vez más graves, especialmente las de Raquel Salazar y Cristina Piaget, pero el último incidente ha hecho que la organización intervenga para poner calma. Las broncas entre Piaget y Juanpi han dado lugar a un clima de tensión continuo al que el presentador Ion Aramendi y el Súper tuvieron que poner fin durante el programa del pasado domingo.

"Efectivamente, por octava vez… no sé por dónde empezar", arrancó el Súper, antes de dirigirse uno a uno a los concursantes para recordarles que, aunque estén conviviendo, están trabajando. "Sois profesionales del espectáculo, de la televisión, del arte… profesionales. Es vergonzoso que el presentador tenga que gritar desde el plató porque no hacéis ni puto caso. Las faltas de respeto y el lenguaje inapropiado entre vosotros son un espectáculo", reprochó con dureza.

El Súper insistió en que tanto los hechos como las palabras tienen consecuencias y recordó que "discrepar es humano", pero lamentó las faltas de respeto hacia los compañeros, hacia el propio equipo del programa y hacia el público que sigue el formato desde hace más de 25 años. "Aquí se ve todo. ¿Creéis que no vemos cuando decís una palabra o cuando hay un enfrentamiento? No solo lo vemos nosotros, también vuestros compañeros al otro lado del cristal y el público, que es soberano y decide quién se queda y quién se va", subrayó.

El Súper pronuncia unas serias palabras a los concursantes:#GHDúoCuentas5 pic.twitter.com/XSvlSXkWjM — Gran Hermano (@ghoficial) February 8, 2026

"La convivencia la construís vosotros"

Tras este contundente mensaje, el Súper dejó claro que la convivencia no debe guiarla una figura externa que imponga orden. "La convivencia no se impone desde fuera, la construís vosotros, únicamente vosotros, con cada palabra y cada gesto", afirmó en nombre de los responsables del programa.

Para explicarlo, recurrió a un símil futbolístico, señalando que un partido deja de disfrutarse cuando lo extradeportivo eclipsa el juego. "El buen fútbol existe cuando hay fair play, cuando se compite con intensidad, pero con respeto", comparó.

Finalmente, recordó a los concursantes su obligación de escuchar sin interrumpir, sin atacar y sin descalificar. "Queremos ver un grupo capaz de autorregularse, de respetarse y de convivir en los momentos difíciles. Porque convivir no es ganar discusiones, es saber jugar el partido juntos, con respeto y hasta el final. Podemos tener contrincantes y adversarios, pero nunca enemigos. Esa responsabilidad no es de Gran Hermano, es vuestra", concluyó.

La intervención fue recibida con un fuerte aplauso tanto por parte de los concursantes como del público presente en el plató, además del propio Ion Aramendi, que no dudó en elogiar el discurso con un claro: "Bravo, Súper".