Los famosos que no quisieron perderse el histórico show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026

El Halftime Show de Bad Bunny en la Super Bowl 2026 no solo hizo historia por su música y su mensaje cultural, sino también por la impresionante presencia de celebridades que acudieron al Levi’s Stadium de Santa Clara para ser testigos de una de las actuaciones más comentadas de todos los tiempos.

Desde el inicio del partido, las cámaras no dejaron de captar a rostros conocidos del cine, la música, la moda y el deporte. En las gradas destacaron figuras internacionales como Sofía Vergara, Justin Bieber, que asistió junto a Hailey Bieber, así como Jay-Z, acompañado por sus hijas. También se dejaron ver Adam Sandler, Kevin Costner y la modelo Kendall Jenner, confirmando el enorme atractivo del evento más allá del fútbol americano.

El mundo del deporte también estuvo representado con la presencia de leyendas como Tom Brady, además de jugadores en activo como Travis Kelce, que acapararon miradas durante los minutos previos al encuentro. A ellos se sumaron nombres históricos como Roger Federer, que no quiso perderse una cita que trascendió lo deportivo para convertirse en un fenómeno cultural.

Entre los asistentes que acapararon todas las miradas destacaron Lewis Hamilton y Kim Kardashian, quienes hicieron su primera aparición pública como pareja, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche. Las cámaras los captaron juntos en el palco, confirmando los rumores que circulaban desde hacía meses y convirtiendo su presencia en uno de los grandes focos mediáticos del evento.

Más cerca del espectáculo, el apoyo a Bad Bunny fue evidente. Personalidades como Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Young Miko se dejaron ver disfrutando del show, algunos incluso formando parte del ambiente escénico creado por el artista puertorriqueño durante su actuación.

Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba en la casita de Bad Bunny #SuperBowl pic.twitter.com/2pPxaEY1Al — Rodrigo Saavedra (@R_SaavedraM) February 9, 2026

Como colofón artístico a la noche, el espectáculo contó con dos actuaciones que marcaron un antes y un después en el Halftime Show. Lady Gaga fue una de las grandes sorpresas al subir al escenario para interpretar una versión salsa de Die With a Smile, desplegando toda su potencia vocal y una sorprendente complicidad con Bad Bunny, con quien también bailó los primeros compases de Baile Inolvidable. A ella se sumó Ricky Martin, que apareció para cantar un fragmento de Lo que le pasó a Hawaii, aportando un emotivo guiño cultural y convirtiéndose en el puente generacional entre el pop latino clásico y el sonido urbano actual, en una unión celebrada por el público como símbolo de identidad y orgullo latino.

Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias @sanbenito, gracias @ladygaga thank you @NFL, @RocNation and @AppleMusic pic.twitter.com/pNKgD87jmC — Ricky Martin (@ricky_martin) February 9, 2026

La presencia de tantas estrellas confirmó que la Super Bowl 2026 fue mucho más que una final de la NFL. Se convirtió en una auténtica pasarela de famosos y referentes culturales, unidos por un espectáculo que celebró la música latina y consolidó a Bad Bunny como una de las figuras más influyentes del panorama global actual.