Jesús Calleja, evacuado al hospital tras sufrir un aparatoso accidente en pleno rodaje

La aventura extrema ha vuelto a pasar factura a uno de sus rostros más visibles y queridos de la televisión española. Jesús Calleja, el incansable comunicador leonés, se ha visto obligado a interrumpir momentáneamente la grabación de su exitoso formato Universo Calleja tras sufrir un aparatoso accidente que, si bien no reviste una gravedad extrema para su salud a largo plazo, sí ha resultado lo suficientemente incapacitante como para frenar su participación en el espacio.

El incidente ocurrió durante el capítulo emitido este martes, mientras el equipo se encontraba desplazado en una localización de difícil acceso. Según fuentes cercanas a la productora, el presentador realizaba una maniobra técnica en un terreno inestable cuando un mal apoyo desencadenó la lesión. Fiel a su estilo, Calleja intentó inicialmente restarle importancia al dolor para continuar con el plan de rodaje previsto, pero la rápida inflamación de la zona y la limitación funcional hicieron evidente que no podría seguir encabezando la expedición.

El protocolo de seguridad se activó de inmediato. Tras una primera evaluación por parte del equipo médico que siempre acompaña a estas producciones de alto riesgo, se determinó que el presentador debía ser trasladado a un centro hospitalario para someterse a pruebas radiológicas y descartar fracturas óseas o roturas de ligamentos que requiriesen una intervención quirúrgica urgente. Esta no es la primera vez que el leonés se enfrenta a una situación similar; su historial médico ya incluye pasos por quirófano por roturas de clavícula, lesiones de rodilla y un grave accidente de bicicleta que hace unos años casi trunca su carrera.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales, donde el presentador suele mantener un contacto muy estrecho con sus seguidores. A pesar del susto, el entorno del aventurero transmite un mensaje de relativa calma. "Jesús está animado, como siempre, y ya está pensando en cuándo podrá volver a ponerse las botas", comentan desde su círculo más cercano. Sin embargo, los médicos han sido claros: la recuperación de este tipo de traumatismos exige reposo absoluto en las primeras horas para evitar complicaciones crónicas.