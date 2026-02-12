La soltera que fue a 'First Dates' huyendo de los catalanes y en busca de un hombre madrileño

Carmen, de 72 años, es una empresaria originaria de Barcelona que acudió a First Dates a buscar el amor tras perder a su marido hace 15 años. A su edad tiene claro que no busca cualquier cosa en un hombre y los requisitos son bien claros: el hombre que pase tiempo a su lado debe tener cierto nivel de solvencia económica, que se parezca a su anterior marido y, sobre todo, que no sea catalán.

"Como me oigan los catalanes...", deslizó en el programa ante la atenta mirada de Carlos Sobera. El restaurante del dating show de Mediaset se encuentra en Madrid y es en la capital donde precisamente Carmen quiere conocer hombres interesantes que no tengan nada que ver con los señores de Barcelona. "Allí voy caminando y viene un señor, yo le miro y cuando te miran, se giran todos", dijo sobre los varones de la ciudad condal.

"Sin embargo, en Madrid me ven, y si yo también los veo a ellos, interactúan. Como somos muy secos [los catalanes], la verdad, no te voy a mentir... Yo he pensado que si conociera a alguien de Madrid me gustaría mucho porque tienen otro carácter. Siendo yo de Barcelona", reconoció Carmen en su presentación en el programa de Cuatro.

Un soltero sorprendente

El marido de Carmen era italiano, pero la cita que le adjudicaron resultó ser con un hombre argentino afincado en Granada. Se trata de Alberto, de 78 años, que a pesar de no ser exactamente lo que buscaba, no le desagradó. Una vez sentados a la mesa, los solteros empezaron a conocerse con mayor profundidad y Alberto decidió abrirse con Carmen sobre su pasado.

"Estuve casado cinco años y luego desaparecí durante treinta", confesó. Sorprendida, Carmen respondió: "Qué cosa más extraña". Entonces él aclaró: "Desaparecí para mis hermanos, mi familia, mis amigos… adoro la soledad. Me fui a África, a Etiopía, a Yemen… He hecho de todo, he estado en todas partes. He vivido del comercio, de la música, incluso en la calle".

Sin embargo, aquella trayectoria vital no terminó de convencer a Carmen. "Me da la sensación de que ha sido muy vividor", comentó. Alberto también le explicó que actualmente vive de la pensión, aunque apenas le alcanza: "He sido tan pobre en mi vida que no tengo ni patrón".

Un detalle que, como era de esperar, a ella no le agradó en absoluto: "Estoy en otro nivel. Como he tenido lo que he tenido, me gustaría tener lo mismo con otra persona porque él ya no está.Estoy muy obsesionada con la persona que he tenido", insistió Carmen. El amor, por supuesto, no triunfó. "Ella espera encontrar algo que ya perdió y eso no lo volverá a encontrar", sentenció Alberto.