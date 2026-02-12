Pablo Motos se disculpa por el "comentario desafortunado" de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla

Pablo Motos comenzó El Hormiguero del miércoles por la noche disculpándose en nombre del programa por la frase con la que la colaboradora Rosa Belmonte describió a Sarah Santaolalla: "mitad tonta, mitad tetas". Ante el revuelo generado, el presentador pidió perdón por el "comentario desafortunado" que fue fruto de "la velocidad del directo". "A la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho", comenzó.

"Eso no quita que metimos la pata y como ni es el estilo de Rosa ni el del programa, queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos por que no vuelva a suceder. Muchas gracias", sentenció para a continuación continuar con El Hormiguero, aunque sin dirigirse directamente a la protagonista.

Pablo Motos pide disculpas por el comentario de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla ("¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?") #AnaMilánEH pic.twitter.com/nngscFQWPy — Pablo (@pabloo_c5) February 11, 2026

Rosa Belmonte se vio envuelta en una gran polémica por el comentario que hizo en la noche del martes en el programa de Antena 3 sobre la periodista Sarah Santaolalla, cuyo nombre, sin embargo, no pronunció en ningún momento. Motos rescató durante la tertulia de su programa las declaraciones de Sarah en un programa de Cuatro en las que acusaba de "traidor" a Felipe González y fue en este contexto cuando Belmonte pronunció las palabras de la discordia: "¿Esa que es la mitad tonta y la mitad tetas?".

La colaboradora del programa matizó a continuación que no se trataba de una expresión propia, sino de una cita de la serie La maravillosa señora Maisel, pero las acusaciones de machismo ya estaban circulando. "Anoche en un programa 'familiar' fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató", publicó Santaolalla en la red social X.

Belmonte pidió disculpas públicamente en el programa En casa de Herrero, de esRadio, donde confesó que fue una intervención espontánea. "Ni siquiera yo lo sabía cinco minutos antes hasta que lo dije (...) Yo es que sigo la teoría y la filosofía de Ricky Gervais. Es decir, creo que se puede bromear sobre todo. Luego hay gente a la que no le gusta y te lo dirá", explicó.

Minutos más tarde, también recurrió a X para ampliar el alcance de su mensaje con un tuit que tiene más de 3 millones de impresiones. "Pido sinceras disculpas por mi inconveniente comentario en El Hormiguero. Fue espontáneo, nadie sabía lo que iba a decir, ni yo misma cinco segundos antes. Pido perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención", insistió.

En defensa de Sarah Santaolalla salió el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, que comunicó públicamente haber recibido quejas por el tratamiento que se dio a la imagen de la tertuliana. El organismo anunció que instará al medio a cumplir la normativa vigente en materia de igualdad y recordó que "lleva tres décadas trabajando por el respeto y la dignidad de las mujeres en los medios de comunicación".