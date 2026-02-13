El debut televisivo de Luna, hija de Carlos Lozano, tras las duras acusaciones a su padre: "No es un baboso"

La noche de ayer en Gran Hermano Dúo no solo supuso un bálsamo emocional para Carlos Lozano en un momento crítico de su concurso, sino que marcó el debut mediático de su hija, Luna Lozano Hoyos, a través de una videollamada que ha sido unánimemente alabada por su madurez y firmeza. En una gala cargada de tensión, la joven de 21 años rompió su habitual hermetismo para blindar la imagen de su padre frente a las acusaciones vertidas por algunos compañeros de convivencia, transformando una conexión familiar en un alegato de defensa pública que ya es tendencia.

La intervención se produjo en un contexto de vulnerabilidad para el concursante, quien se encontraba en la sala de expulsión. Luna comenzó su mensaje con una mezcla de ternura y autoridad, dejando claro que sigue el minuto a minuto del programa a pesar de sus compromisos académicos. "Te echo mucho de menos, papá. Que sepas que estoy viéndote cada vez que puedo, que estoy estudiando y sacando muy buenas notas, gracias a Dios", fueron sus primeras palabras, que provocaron la emoción inmediata del presentador.

Más allá del afecto filial, la joven quiso enviar un mensaje de refuerzo para el concurso de su padre, a quien calificó como el motor principal del formato en esta edición. "Eres un campeón, amigo. No solo estás en la casa, tú eres la casa, que lo sepas. No sé qué va a pasar, pero nos has hecho vibrar, toda la resistencia está contigo", afirmó con una seguridad que sorprendió en el plató de Telecinco.

Un escudo contra las críticas: "Esos comentarios sobran"

El punto álgido de la videollamada llegó cuando Luna decidió abordar de frente las polémicas que han rodeado a Carlos Lozano en las últimas semanas, especialmente tras los calificativos de "baboso" o "viejo verde" que han circulado en la convivencia. Lejos de eludir el conflicto, la estudiante de Ciencias Políticas utilizó una oratoria precisa para desmontar lo que la familia considera una "caricatura barata".

"Sobre todo cuando dicen que no tiene familia, que nadie le apoya y que es un baboso... esos comentarios sobran y además son mentira. Es un gran padre y tiene una relación con mi madre increíble. Si no fuera por ellos, no sería quien soy ahora, ni lo estable que soy", sentenció Luna, defendiendo la unidad familiar por encima de los conflictos del pasado entre sus progenitores.

La joven también aprovechó para aconsejar a su padre sobre cómo gestionar los ataques de sus rivales en la casa, instándole a mantener su esencia frente a quienes intentan desestabilizarlo. "Cuídate, piensa en ti, que la envidia no es muy sana y la gente intenta hacer cosas para corromperte, no te dejes. Piensa mucho en ti, en cómo eres, con las emociones a flor de piel", le recomendó antes de despedirse.

El "edredoning" y el orgullo de hija

Incluso en los momentos de mayor distensión, Luna mantuvo una línea clara sobre el comportamiento que espera de su padre en el reality. En una breve interacción con el presentador, Jorge Javier Vázquez, la joven admitió con naturalidad que preferiría que su padre no protagonizara escenas íntimas bajo las sábanas. "No te voy a mentir, la verdad es que sí [prefiero que no lo haga]. Si encuentra a alguien que sea muy especial... pero prefiero que no, la verdad", comentó entre risas, demostrando una complicidad con la audiencia que hasta ahora era desconocida.

Finalmente, su intervención cerró con una declaración de orgullo que resume el cambio de imagen que la familia busca proyectar tras semanas de ataques: "Yo soy la primera que está conectada cada vez que puedo verte, estoy superorgullosa del padre que tengo y no podría pedir otro mejor. Lo estás haciendo increíblemente bien". Con esta aparición, Luna Lozano no solo ha dado un respiro a su padre, sino que se ha posicionado como una voz sensata y elocuente capaz de navegar con soltura en las procelosas aguas del prime time televisivo.