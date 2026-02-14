Carla Benítez se corona reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicado a Las Vegas

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene nueva reina. Carla Benítez González fue coronada en una gala muy especial, marcada por el 50 aniversario de la fiesta, que este año se inspira en la energía y el brillo de Las Vegas para celebrar sus bodas de oro.

Carla salió al escenario del parque Santa Catalina envuelta en un ambiente de espectáculo y fantasía, en una noche en la que el Carnaval, Fiesta de Interés Turístico Internacional, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes acontecimientos del año en Canarias.

La candidata, patrocinada por Capross 2004, lució el diseño ‘Historia’, obra de Kevin Rodríguez González. Su fantasía incluía 49 rosas dinámicas en homenaje a las anteriores reinas del Carnaval, un guiño que muchos interpretaron como una señal de que el trono podía ser suyo. Y así fue.

Con un traje lleno de movimiento y sorpresas, Carla bailó, brilló y conquistó tanto al público como al jurado. No es nueva en estas lides: en 2023 ya fue reina del Carnaval de Maspalomas. Muy emocionada tras escuchar su nombre, dedicó el triunfo a su equipo y a su familia, pilares fundamentales en esta aventura.

La corte de honor la completan Sarah Lomore, primera dama con la fantasía ‘Libertad para elegir tu destino’; Evelyn Moreno, segunda dama con ‘Esencia’; Norma Ruiz, tercera dama, conocida también por su trayectoria como Drag Noa; y Ángeles Moreno, cuarta dama con ‘Igual que ¡tú!’.

La Gala de la Reina fue una de las noches más esperadas del año en la capital grancanaria. La obertura, con guiños a los años setenta y al universo de los grandes casinos, dio paso a una velada llena de música, brillo y emoción. Hubo can can, magia, un "sí, quiero" en directo y la despedida de la reina saliente, en una entrada cargada de simbolismo.

"50 años de orgullo e historia del Carnaval", resumió el presentador Daniel Calero, acompañado por Cathaysa González y Nayra Santana. Sobre el escenario también actuaron el puertorriqueño Tonny Tun Tun, las comparsas Kisamba y Baracoa, y Olga Tañón, además de murgas y grupos que hicieron vibrar a un parque Santa Catalina completamente entregado.