El 'prime time' de TVE se desmorona: Broncano está hundido y fracasan sus apuestas millonarias

La televisión pública española atraviesa en este inicio de 2026 una de las etapas más desconcertantes de su historia reciente, marcada por una fractura insalvable entre sus franjas de éxito y un horario estelar que se desmorona semana tras semana. A pesar de que La 1 ha logrado consolidar una media mensual competitiva del 12,2% gracias a la fortaleza de sus servicios informativos y sus magacines matinales, el desplome de sus grandes apuestas de entretenimiento para la noche ha encendido todas las alarmas en el consejo de administración de RTVE. La cadena pública se mantiene con sus programas informativos durante el día, pero el espectador parece darle la espalda de forma sistemática en cuanto llega el momento de su programación nocturna.

Uno de los casos más flagrantes de esta desconexión es el programa DecoMasters, una ambiciosa apuesta por el diseño y la decoración con un presupuesto superior a los 7,2 millones de euros que no ha dejado de ceder terreno. Tras un inicio ya discreto, su entrega del pasado lunes 16 de febrero se hundió hasta un escaso 9,9% de share, reuniendo apenas a 628.000 espectadores. El dato es especialmente sangrante si se compara con su competencia directa, ya que Casados a primera vista en Telecinco lideró la noche con un 13% y 823.000 fieles, mientras que la serie En tierra lejana de Antena 3 confirmaba su éxito con un 12,8% de cuota. La caída de DecoMasters es solo la punta del iceberg de una parrilla que no logra retener el flujo de audiencia en ninguna de sus ventanas.

La situación el fin de semana no es más halagüeña. El estreno de Top Chef en la noche del domingo 15 de febrero se saldó con un resultado gélido, marcando un 9,2% de share y 880.000 espectadores. Aunque el formato contaba con una factura visual impecable y un casting renovado, se vio superado por la ficción de Antena 3 y el reality de Mediaset, quedando relegado a la tercera posición en la franja de estricta coincidencia. A esto se suma el debut fallido de Trivial Pursuit el pasado viernes, que con un débil 7,9% de cuota y menos de medio millón de seguidores, dejó vía libre para que El Desafío y De Viernes se repartieran el pastel de la audiencia, confirmando que los grandes concursos de marca global ya no garantizan el interés del público español en la televisión lineal.

Sin embargo, el dato que más preocupa en los despachos de Prado del Rey es el desgaste de su joya de la corona: La Revuelta. El programa de David Broncano, que fue el fenómeno de la temporada pasada, parece haber entrado en una fase de fatiga mediática. Los datos de febrero de 2026 muestran una tendencia descendente que lo aleja de sus picos históricos. El pasado lunes 16 de febrero, el espacio anotó un 9,8% de share con 1.283.000 espectadores, perdiendo casi dos puntos respecto a la semana anterior y siendo claramente superado por El Hormiguero de Pablo Motos, que se alzó con un 12,1% y 1.579.000 seguidores. Esta debilidad en el access prime time es crítica, ya que el programa de Broncano actúa como la puerta de entrada a la noche de La 1; si el motor falla, el resto de la programación se ve arrastrado al abismo.

Este escenario de crisis se ve agravado por una política de programación errática y cancelaciones fulminantes que han minado la confianza del espectador. Formatos como el recientemente retirado Cuánto, cuánto, cuánto, que llegó a marcar un paupérrimo 5,1% antes de desaparecer, o la agonía de proyectos como La familia de la tele, reflejan una incapacidad crónica para encontrar el tono adecuado en el entretenimiento. La audiencia actual de La 1 es hoy más volátil que nunca y parece haber encontrado refugio en las plataformas o en la competencia ante la falta de una oferta sólida. Mientras los Telediarios mantienen el liderazgo informativo con cifras que superan el 15%, el prime time de la televisión pública se ha convertido en un desierto de cuotas de un solo dígito y estrenos que nacen sentenciados por el mando a distancia.

Objetivo: frenar la sangría de espectadores

Para intentar frenar la sangría de espectadores en su horario estelar y compensar el desgaste de sus actuales formatos, Televisión Española ya ha puesto en marcha una batería de estrenos que llegarán a lo largo de esta primavera de 2026. La estrategia de la corporación consiste en diversificar géneros, alejándose ligeramente de los programas de decoración o cocina tradicional para apostar por la comedia de situación, el regreso de grandes concursos de tablero y el carisma de rostros muy consolidados en el entretenimiento nacional.

La gran esperanza para el "prime time" de marzo es Barrio Esperanza, la nueva serie de ficción original de La 1. Protagonizada por Mariona Terés, se presenta como una comedia con tintes sociales ambientada en el entorno de la educación pública. Con esta producción, RTVE busca recuperar al público que consume ficción nacional y que ha demostrado ser muy fiel en la franja de tarde, intentando trasladar ese éxito al horario nocturno para que sirva de colchón tras la emisión de los informativos.

En el apartado de grandes espectáculos, la cadena ya promociona el regreso de Dani Rovira con un formato semanal titulado Al margen de todo. El humorista malagueño, que siempre ha reportado buenos índices de audiencia a la pública, liderará un show de humor y actualidad que pretende captar a ese espectador joven y urbano que se está alejando de la televisión lineal. Junto a él, se espera el aterrizaje de The Floor, el concurso de tablero vertical presentado por Chenoa que, tras su buena acogida en temporadas previas, vuelve con una versión "más grande que nunca" para intentar liderar las noches de los martes.

Otro de los platos fuertes para el segundo trimestre del año será la segunda edición de Maestros de la Costura Celebrity. Tras el tibio recibimiento de Top Chef: Dulces y Famosos (9,2% de share), la cadena confía en que el carisma de Raquel Sánchez Silva y su jurado habitual logre reconectar con la audiencia familiar. Además, se espera el estreno de Al cielo con ella, el espacio de entrevistas y monólogos de Henar Álvarez, que tras su éxito en la plataforma RTVE Play, saltará al "late night" de La 1 para intentar retener a los seguidores de David Broncano que abandonan la cadena al terminar La Revuelta.

Finalmente, TVE mantiene en la recámara proyectos de gran envergadura como MasterChef 14, que tradicionalmente ha sido el salvavidas de la cadena en primavera, y nuevas series documentales como Divas Calling o las nuevas entregas de Las Abogadas. Con este despliegue de rostros conocidos como Belén Esteban (ya integrada en la dinámica de la casa), Luis Merlo o la propia Chenoa, RTVE se juega su capacidad de liderazgo en un 2026 que ha comenzado con demasiados nubarrones en sus audímetros nocturnos.