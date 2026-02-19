La desaparición fulminante de Patricia Benítez del programa de Alfonso Arús: "Está en manos de mis abogados"

Tras meses de incertidumbre y silencio mediático, Patricia Benítez ha decidido romper su silencio sobre su abrupta desaparición de Aruseros, el magacín matinal de laSexta liderado por Alfonso Arús. La periodista, que formaba parte del equipo desde el año 2014, dejó de aparecer en pantalla de forma repentina a mediados de noviembre de 2025, generando un aluvión de dudas entre los espectadores habituales del programa, quienes no recibieron ninguna explicación oficial por parte de la cadena o la dirección del formato.

La confirmación de su salida no ha llegado a través de un comunicado de Atresmedia, sino mediante las redes sociales de la propia Benítez. En una reciente publicación en Instagram, la colaboradora ha compartido un vídeo cargado de ironía y contundencia, simulando un interrogatorio policial con una ficticia "máquina de la verdad". En este montaje, la periodista se enfrenta a sus propias preguntas para aclarar los motivos de su marcha tras casi doce años de colaboración con Arús.

Una de las revelaciones más significativas ha sido la confirmación de que su salida no fue voluntaria. A la pregunta de "¿Tomaste tú la decisión?", Benítez responde con un rotundo "No, no fue mi decisión", despejando cualquier rumor sobre una posible renuncia por motivos personales o búsqueda de nuevos proyectos. La periodista ha subrayado que su marcha se debió a una decisión externa y que, de hecho, no estaba planeada por su parte.

El tono del vídeo, aunque mantiene el estilo desenfadado que la caracterizaba en el programa, oculta una situación legal compleja. Benítez ha evitado entrar en detalles específicos sobre el conflicto, justificando su reserva con una frase que ha encendido todas las alarmas en el sector televisivo: "Está en manos de mis abogados". Con esta declaración, la comunicadora confirma que el proceso de su despido ha derivado en una batalla legal que todavía está por resolverse.

A pesar de la seriedad del asunto, Patricia Benítez ha querido cerrar esta etapa con un mensaje de despedida para sus seguidores, calificando lo sucedido como una "etapa cerrada" y refiriéndose a su vídeo como un "tráiler" de lo que podrá contar en el futuro cuando los tiempos legales lo permitan. Actualmente, la periodista parece enfocada en su faceta como "coach familiar" y en la creación de contenido para redes sociales, alejándose, al menos de momento, de la televisión tras más de una década en el equipo de Alfonso Arús.