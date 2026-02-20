Jorge Javier estalla contra los espectadores tras la última expulsión de 'Gran Hermano': "Es injusto"

La séptima gala de Gran Hermano Dúo ha marcado un antes y un después en la historia del formato. En una de las expulsiones más divisivas y comentadas de los últimos años, Cristina Piaget ha tenido que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. La modelo y actriz, que se había erigido como el eje central de casi todas las tramas de la edición, cayó eliminada en un duelo final contra Anita Williams, dejando un vacío que muchos seguidores del programa consideran irreparable.

La velada comenzó con una tensión palpable. El grupo de nominados inicial, compuesto por figuras de peso como Carlos Lozano, Gloria y Sandra, fue reduciéndose a medida que el presentador, Jorge Javier Vázquez, comunicaba las salvaciones. Finalmente, el concurso quedó reducido a un cara a cara entre Piaget y Williams. Los porcentajes ciegos mostraron durante toda la noche una igualdad técnica que solo se rompió en los últimos minutos de votación a través de la aplicación oficial. Con un 58,7% de los votos, la audiencia decidió que fuera Cristina quien pusiera fin a su aventura.

Lo que convirtió esta expulsión en un evento extraordinario no fue solo el resultado, sino la reacción inmediata de Jorge Javier Vázquez. Rompiendo su habitual neutralidad como maestro de ceremonias, el presentador se mostró visiblemente afectado y no dudó en impugnar moralmente el veredicto del público. Al conectar con la sala de expulsión, sus palabras hacia la modelo fueron contundentes: "Me parece injustísima tu eliminación. Eres, sin lugar a dudas, el personaje revelación de esta edición".

Vázquez continuó con un alegato en favor de la trayectoria de Piaget, subrayando que su presencia era la que dotaba de sentido al contenido diario del reality. "Te merecías, como mínimo, llegar a la final. Gracias por habernos hecho sentir tantas y tan variadas emociones", añadió ante una Cristina que escuchaba entre la resignación y el agradecimiento. El presentador incluso fue más allá, lanzando un dardo a quienes critican el fichaje de perfiles con pasado mediático: "Quiero felicitar a la persona que decidió que eras válida para entrar. No podemos vivir únicamente del presente; también necesitamos a gente que haya vivido".

La salida de Piaget no solo ha provocado el lamento del presentador, sino una auténtico rebelión en las redes sociales bajo el hashtag #ApagónGHDúo. Gran parte de la audiencia critica que se haya expulsado a la "protagonista" frente a concursantes que califican de "muebles". Durante su estancia, Cristina protagonizó momentos de alta tensión, incluyendo amagos de abandono y enfrentamientos con compañeros como Antonio Canales o Carmen Borrego, lo que la situó constantemente en el centro de la diana.

Dentro de la casa, la noticia cayó como una losa, especialmente sobre Carlos Lozano, quien había sido su principal apoyo y aliado estratégico. Mientras Anita Williams regresaba al salón entre lágrimas de júbilo y sorpresa, el resto de los habitantes procesaba que la rival más fuerte a batir ya no optaba al maletín. Con la marcha de Cristina Piaget, Gran Hermano Dúo entra en su recta final con un escenario incierto, donde el "personaje revelación" ha dejado paso a una casa que ahora deberá demostrar si puede sobrevivir sin el motor de su mayor generadora de conflictos y emociones.