¿Plagio o coincidencia? El parecido de la canción de Taburete para 'Torrente Presidente' y la de 'Paquita Salas'

'Torrente Presidente', la sexta película del personaje creado e interpretado por Santiago Segura, llega a los cines el próximo 13 de marzo. Se trata de uno de los estrenos más esperados del año y del que se conocen pocos detalles, ya que el director quiere animar al público a que acuda a las salas y descubra de primera mano las sorpresas que tiene preparadas para la nueva entrega.

De momento, se conoce que el grupo madrileño Taburete, liderado por Willy Bárcenas y Antón Carreño, pondrá la banda sonora a la película. Este mismo viernes por la noche estará disponible su tema, aunque ya han dado un pequeño adelanto en sus redes sociales con la colaboración de Santiago Segura. "Señor Torrente, es usted mi presidente. Con paguitas y pensiones se ganan las elecciones", dice la letra, que promete dar mucho que hablar.

Los pocos segundos que han salido a la luz ya han hecho las delicias de los fans, pero también ha llamado la atención de los seguidores de otra ficción española muy popular: Paquita Salas. El parecido entre el tema de Taburete y la canción ¡Ay, Paquita! -interpretada por Alberto Jiménez para la primera temporada y por Rosalía para la segunda—es evidente, especialmente en los acordes que acompañan a la letra "¡Ay, Paquita! Señora, niña bonita".

La canción fue compuesta en 2016 por Alberto Jiménez y Antonio Poza, miembros del grupo Miss Caffeína, para la serie creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo con Brays Efe como protagonista. Cada temporada fue interpretada y versionada por otros artistas, como la mencionada Rosalía, Sergio Dalma o Isabel Pantoja. ¿Estamos ante un plagio evidente, una simple coincidencia o no se parecen en nada? El debate está servido.