Duro cruce de acusaciones entre Jorge Javier Vázquez y Antonio Canales: "Soberbio y poco profesional"

La final de Gran Hermano Dúo se acerca y los nervios para alzarse con la victoria comienzan a ser más que evidente entre los concursantes y los expulsados. Este jueves, tras conocerse el nombre de los finalistas, uno de los más críticos con la decisión de los espectadores fue Antonio Canales, que derivó en un fuerte encontronazo con el presentador, Jorge Javier Vázquez. El detonante, un comentario del bailarín sobre Carlos Lozano que el de Badalona no estuvo dispuesto a dejar pasar.

Todo comenzó cuando Canales, con esa gestualidad expansiva que le caracteriza, analizó la situación profesional de Carlos Lozano. Sin ambigüedades, el bailaor sentenció que el presentador era un hombre "acabado" para la televisión actual, un juguete roto que ya no encontraba su sitio en el engranaje de la audiencia. Jorge Javier, que suele navegar estas aguas con una mezcla de ironía y autoridad, cambió el semblante de inmediato. No fue una defensa corporativa, sino un ataque frontal a la superioridad moral con la que Canales emitía su veredicto.

"Me parece de una soberbia intelectual y profesional insoportable que te atrevas a llamar acabado a un compañero", replicó Jorge Javier, elevando el tono mientras se levantaba de su sitio. El presentador, visiblemente molesto, recordó que la carrera de cualquier artista es una montaña rusa y que nadie tiene el derecho de firmar el acta de defunción profesional de otro. Canales, lejos de amilanarse, se reafirmó en sus palabras: "Jorge, no te confundas. Yo hablo de realidades. Carlos ha tenido su momento y ahora está fuera de juego, es la verdad y la verdad no ofende". Esta insistencia solo sirvió para echar más leña al fuego de un Jorge Javier que decidió entonces entrar en el terreno de lo personal y lo comparativo.

"¿Y tú quién eres para dar carnets de quién está vivo o muerto en esta profesión?", cuestionó el presentador con una calma tensa. "Precisamente tú, que has pasado por momentos en los que muchos podrían haber dicho lo mismo de ti. Es muy feo lo que estás haciendo, Antonio, es de tener muy poca sensibilidad". La discusión subió de decibelios cuando el bailaor intentó desviar el argumento hacia su trayectoria artística, alegando que un premio nacional no puede estar "acabado" nunca, a diferencia de un presentador de televisión. Fue entonces cuando se produjo el momento más agrio de la noche.

Jorge Javier, mirando fijamente a cámara y luego a su interlocutor, fue tajante: "Tu problema es que te crees que por bailar en los mejores teatros del mundo estás por encima del bien y del mal. Llamar acabado a Carlos Lozano es una falta de respeto a él y a todos los que estamos aquí trabajando. Si él está acabado, ¿qué somos los demás cuando dejamos de tener un programa?". Canales, con una sonrisa que oscilaba entre el nerviosismo y el desafío, respondió con un "Yo soy Antonio Canales y mi arte no caduca, la televisión sí".

El intercambio de golpes verbales continuó durante varios minutos, dejando al resto de colaboradores en un silencio sepulcral. No se trataba solo de una riña de plató, sino de una reflexión cruda sobre la caducidad del éxito. Jorge Javier terminó la intervención con una frase que resonó en todo el plató antes de dar paso a publicidad: "Hoy has demostrado que, por muy alto que hayas volado, no sabes caminar por el suelo con tus compañeros. La palabra acabado es una bala que siempre vuelve a quien la dispara". La tensión no se disipó tras el corte, dejando en el aire la sensación de que la relación entre el programa y el artista ha cruzado un punto de no retorno.