De los campos de fútbol a la selva de Honduras: ¿Quién es Ingrid Betancor, el fichaje estrella de Supervivientes 2026?
Periodista, empresaria, creadora de contenido y, ahora, náufraga. Ingrid Betancor abandona su zona de confort en Bilbao para saltar del helicóptero más famoso de la televisión. Conocida por su trayectoria en medios deportivos y su sólida presencia en redes sociales, la canaria se enfrenta a su mayor reto personal bajo los focos de Telecinco, dispuesta a demostrar que su espíritu competitivo va mucho más allá de un plató o una pantalla de móvil.
Formación académica de élite
Ingrid no es solo una cara conocida de las redes. Posee una formación académica envidiable, siendo licenciada en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Administración y Dirección de Empresas (ADE), lo que le otorga un perfil multidisciplinar muy valorado en la industria.
Inicios en la televisión nacional
Su carrera en la pequeña pantalla comenzó hace más de una década. En 2011, se dio a conocer como reportera en programas de Cuatro como Las mañanas de Cuatro y Vuélveme loca, demostrando su soltura ante la cámara desde muy joven.
Referente en el periodismo deportivo
Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional vinculada al deporte, trabajando como presentadora en Marca TV y colaborando en producciones para la plataforma BeIn Sports, lo que la convirtió en un rostro familiar para los aficionados al fútbol.
Su vida en Bilbao y el Athletic
Aunque es originaria de Las Palmas de Gran Canaria, Ingrid está profundamente arraigada en el País Vasco. Se define a sí misma como una "canaria en Bilbao", ciudad donde reside y donde ha desarrollado su faceta de influencer y empresaria.
Relación con Ibai Gómez
Es la mujer del exfutbolista del Athletic Club de Bilbao y del Deportivo Alavés, Ibai Gómez. La pareja se casó en junio de 2016 en una ceremonia celebrada en la emblemática ermita de San Juan de Gaztelugatxe.
Madre de familia numerosa
Junto a Ibai Gómez, ha formado una familia de cinco. Tienen tres hijos en común: Aiala, Marko y Levi, quienes son protagonistas habituales de sus contenidos sobre maternidad y estilo de vida en redes sociales
Faceta como emprendedora
Más allá de los medios, Ingrid ha cofundado la marca de probióticos Leebra Biotics y ejerce como directora de marketing de Café Irreverentes, demostrando su capacidad para liderar proyectos empresariales fuera del mundo del entretenimiento.
Compromiso solidario
Destaca por su implicación en causas sociales. En 2021, coordinó una campaña que recaudó más de 10.000 euros para los damnificados por el volcán de La Palma y recientemente se desplazó como voluntaria para ayudar tras las inundaciones de la DANA en Valencia.
Perfil competitivo y "perfeccionista"
En su vídeo de presentación para Supervivientes 2026, se describió como una persona extremadamente competitiva a la que le gusta "tener todo controlado", admitiendo que su mayor miedo en la isla es precisamente la falta de control que impone el entorno salvaje.
Salto a la telerrealidad
A pesar de su larga trayectoria en medios, Supervivientes 2026 supone su debut oficial en un programa de telerrealidad de gran formato. Ingrid asegura que asume esta aventura porque siente que es el momento vital adecuado para