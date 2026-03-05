Los Morancos se ríen de las cirugías de Jorge Javier Vázquez: "Guiña un ojo y se le abre el culo"

La visita del Los Morancos al programa El Hormiguero ha generado polémica en redes sociales después de que los cómicos hicieran comentarios y bromas sobre el físico del presentador Jorge Javier Vázquez durante la entrevista.

Los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval acudieron al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar su nuevo espectáculo teatral. Sin embargo, la conversación derivó en bromas sobre los retoques estéticos del presentador de Telecinco, lo que terminó generando controversia. "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles. Mira tú cómo han dejado por ejemplo a Jorge Javier Vázquez", empezó César.

Su hermano Jorge añadió, acompañado por las risas cómplices del presentador, que le han dejado el labio "como para abrir botellines de cerveza". "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo", añadió César, para reconocer: "Mira que adoro a Jorge, pero chiquillo, dónde se ha metido".

A pesar de que Motos intentó rebajar el tono, los hermanos continuaron: "Y todavía no he dicho lo peor, que guiña un ojo y se le abre el culo". "¡Verás mañana el lío!", dijo Jorge Cadaval. En este sentido, los humoristas recordaron que "lo más importante del mundo es tener sentido del humor. Si no sabes reírte de ti mismo, es que no tienes sentido del humor en absoluto".

🔈 Los Morancos se han lucido en #MorancosEH con comentarios bastante bochornosos sobre el físico de Jorge Javier Vázquez. El humor puede ser muchas cosas… pero esto ha dejado a más de uno con cara de 🤦‍♂️📺 #Televisión #PolémicaTV #JorgeJavier pic.twitter.com/rNf3zBLNaZ — TVMASPI (@sebas_maspons) March 5, 2026

Tras la emisión del programa, numerosos usuarios en redes sociales criticaron las palabras del dúo humorístico, al considerar que las bromas sobre el aspecto físico resultaban inapropiadas. Otros, sin embargo, defendieron el estilo habitual de humor de Los Morancos y restaron importancia al episodio. Jorge Javier, de momento, no se ha pronunciado.