El emotivo adiós de Hugo Pérez a su cabra: "Fuiste la mejor compañía que uno puede tener"

Hugo Pérez Cabaleiro ha compartido este viernes la noticia más amarga para sus seguidores: el fallecimiento de Rubia, la cabra que se convirtió en un icono televisivo tras su paso por Gran Hermano. El animal, que ha acompañado al gallego durante los últimos 14 años, murió el pasado miércoles 4 de marzo, aunque el influencer ha necesitado 48 horas para poder verbalizar su pérdida a través de un vídeo cargado de emoción en sus redes sociales.

El adiós a su "mejor compañía"

Visiblemente afectado y entre lágrimas, el joven de Bueu ha dedicado unas últimas palabras a su mascota en una pieza audiovisual que ya es viral. "Te voy a echar mucho de menos, te lo prometo", afirma Pérez en el vídeo. El creador de contenido, que siempre ha hecho gala de su amor por la naturaleza y la vida rural, ha subrayado el vacío que deja el animal: "Fuiste la mejor mascota que uno puede tener y la mejor compañía".

Un proceso de despedida gradual

La salud de Rubia se había resentido en los últimos meses, un proceso que el propio Hugo ha definido como doloroso pero lleno de gratitud. "Es duro ver cómo algo que forma parte de ti se va apagando lentamente", reconoce en el texto que acompaña a la publicación. La cabra no solo fue su apoyo durante su salto a la fama en el reality de Telecinco, sino que se mantuvo como una constante en su vida personal y profesional durante más de una década.

"Nunca te voy a olvidar"

El mensaje de despedida concluye con una promesa de fidelidad eterna hacia el animal que marcó su identidad pública. "Puedes estar tranquila, porque nunca te voy a olvidar", ha escrito el gallego. La reacción de la audiencia ha sido inmediata, con decenas de miles de interacciones en apenas unas horas, reflejando el cariño que los espectadores procesaban a un animal que, de la mano de Pérez, normalizó la presencia del mundo rural en el prime time televisivo.