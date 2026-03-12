Adiós entre lágrimas: Luis Merlo abandona 'Top Chef' por sorpresa

El último programa de Top Chef vivió una de sus noches más emotivas. El programa, que ya de por sí exige el máximo de los nervios a sus concursantes, vivió uno de sus momentos más amargos y memorables Luis Merlo, uno de los participantes más carismáticos y queridos de la edición, decidió poner punto final a su aventura culinaria de forma voluntaria, dejando en estado de shock tanto al jurado como a sus compañeros de fogones.

El anuncio se produjo en un ambiente de alta tensión, justo cuando el programa alcanzaba su punto álgido de competitividad. El actor, visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, pidió la palabra para comunicar una decisión que llevaba madurando varios días. "Me voy por un motivo de fuerza mayor, que es mi trabajo. Tengo compromisos profesionales que son incompatibles con el ritmo de grabación de este programa", explicó Merlo ante la mirada atónita de Paula Vázquez.

A pesar de la tristeza, el actor quiso hacer un balance positivo de su paso por el concurso, reconociendo que nunca esperó llegar tan lejos ni disfrutar tanto entre harinas y azúcares. "Seré feliz me vaya o me quede. Hay gente que se viene abajo cuando no sabe hacer algo; yo soy feliz porque pienso en lo bien que me lo he pasado aprendiendo", afirmó, recordando una filosofía de vida que ha mantenido durante toda la temporada.

La salida de Merlo no solo dejó un vacío en la cocina, sino que provocó un auténtico mar de lágrimas entre el resto de famosos. Especialmente afectada se mostró Belén Esteban, con quien el actor ha forjado un vínculo casi fraternal durante estas semanas. Merlo no dudó en dedicarle unas palabras que terminaron por quebrar la entereza de la colaboradora: "Belén ha sido como una hermana para mí aquí dentro". Ella, incapaz de articular palabra por el llanto, solo pudo responder con un abrazo eterno que simbolizó la "despedida más amarga", como ya han bautizado las redes sociales.

Paula Vázquez también tuvo un momento de complicidad con el actor, recordándole sus inicios profesionales hace tres décadas. "Nosotros nos conocimos hace 30 años. Mi personaje era la compañera de piso de tu novia... esta vez, no te dejo escapar sin decirte que eres enorme", le confesó la presentadora antes de que el actor colgara definitivamente su delantal.

Tras la marcha de Merlo, el programa anunció que su puesto no quedaría vacante: Benita es la nueva concursante que se incorpora a las cocinas para cubrir la baja del actor. La nueva integrante confesó sentirse "en shock continuado" ante la oportunidad, consciente de que entra en un momento de máxima exigencia.

La noche cerró con otra nota triste. Al margen del abandono voluntario de Merlo, la competición siguió su curso natural y se cobró una nueva víctima en la prueba de eliminación. Desirée Vila se convirtió en la expulsada de la noche tras fallar en la elaboración de su postre final. La deportista, que se despidió entre sollozos, dejó una de las frases más potentes de la velada: "Yo no era nadie, me habéis hecho sentir enorme. Me da mucha pena, hemos sido como una familia".

Con la salida de Luis Merlo y la expulsión de Desirée, Top Chef encara su recta final con un grupo más reducido, una nueva integrante y la sombra de una de las despedidas más emotivas de la historia del formato.