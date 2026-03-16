Cañita Brava, de triunfar con 'Torrente' a la ruina: "Hay que confiar en positivo"

El humorista gallego Cañita Brava, cuyo nombre real es Manuel González Savín, atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida. A sus 80 años, el artista que saltó a la fama en programas como El Semáforo y la saga cinematográfica Torrente, reveló que se encuentra en una situación de extrema precariedad económica y padece un cáncer de colon.

El cómico confesó haber malgastado la fortuna que ganó durante sus años de gloria en la televisión y el cine. Actualmente sobrevive con una pensión de 450 euros al mes y reside en un piso compartido con otras cinco personas en La Coruña para poder costearse los gastos básicos.

El pasado mes de febrero, el programa Y Ahora Sonsoles, emitido en Antena 3, se puso en contacto con Cañita Brava para visitarle en su actual hogar e interesarse por su situación actual.

"Bienvenido que sea, te voy a presentar la casa. Vivo con cinco compañeros, cobro una pensión de 450 euros y pago un alquiler de 247 euros, gastos incluidos. Tenemos que pagar la luz y la subida del piso. Me gustaría tener un piso, y si no sale, mala suerte. Confío en que sí, hay que tener fe. ¿Cómo me arruiné? Gané dinero y lo malgasté hace mucho tiempo. Tres millones y medio, pero los tiré por ahí. Anduve con alguna tía, entré en un salón de juego, que no conocía, dándole la vuelta a la rueda para ver si conseguía 12.000. Y yo iba, a lo mejor, ocho días al mes. (...) Una vez gané 1.000 euros, me metí otra vez, y perdí 8.000 euros. Podía tener un piso, pero he cometido numerosos errores".

Además de sus estrecheces financieras, Cañita Brava confirmó recientemente que padece un cáncer de colon. A pesar de la gravedad de la enfermedad, el artista mantiene una actitud positiva, declarando que "hay que confiar en positivo" mientras afronta el tratamiento.

Descubierto por Chicho Ibáñez Serrador, Cañita se convirtió en un icono del humor surrealista en España durante los años 90. Su declive comenzó tras el fallecimiento de su representante, Benigno Eiriz, momento a partir del cual sus oportunidades laborales disminuyeron drásticamente.

A pesar de su situación, el humorista sigue siendo una figura muy querida en su ciudad natal, donde muchos le consideran una "institución" local y ahora su nombre ha vuelto a saltar a la palestra por su cameo en Torrente, Presidente.