GBSB Global acerca a sus estudiantes al futuro del gaming y las experiencias XR en el centro Alfa5

Estudiantes de programas de Grado y Máster de GBSB Global Business School han visitado el centro Alfa5 XR Sports en Barcelona, donde han participado en una sesión formativa dedicada a analizar la evolución de la industria de los eSports y el impacto de las nuevas tecnologías inmersivas en el entretenimiento digital.

La actividad ha sido impartida por Ana Oliveras, una de las figuras pioneras y más influyentes del sector de los videojuegos y los deportes electrónicos en España, que ha ofrecido a los estudiantes una visión profunda sobre la industria del gaming y los eSports, desde sus inicios hasta la actualidad.

Oliveras, acompañada por Xavier Vila como director de Ventas y Eventos del centro, explicó cómo la industria del gaming ha evolucionado en las últimas décadas hasta convertirse en "un ecosistema global que combina entretenimiento, tecnología y nuevas oportunidades profesionales".

La directora de Alfa5 XR Sports compartió con los estudiantes su experiencia profesional, que conecta deporte, videojuegos y tecnología. En los últimos años, ha trasladado su conocimiento al ámbito de las tecnologías XR (realidad extendida), explorando nuevas formas de interacción entre tecnología, movimiento físico y videojuegos.

Este enfoque se materializa en Alfa5 XR Sports, un proyecto ubicado en el distrito tecnológico del Poblenou, en Barcelona, y que cuenta con 2.000 metros cuadrados de instalaciones y nueve experiencias diferentes para ofrecer aventuras interactivas, inmersivas y accesibles para todos los públicos, según informó en un comunicado.

Durante la jornada, los estudiantes de GBSB Global tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad la industria del e-gaming, incluyendo sus oportunidades profesionales, sus innovaciones tecnológicas y su impacto global. Asimismo, han podido experimentar directamente algunas de las propuestas del centro, probando varios de los juegos disponibles y descubriendo cómo la realidad virtual y la tecnología interactiva se integran en las nuevas formas de entretenimiento digital.

Los estudiantes destacaron especialmente el valor de la sesión como una oportunidad para conocer mejor el funcionamiento del sector. Entre las conclusiones compartidas tras la visita, señalaron la importancia del posicionamiento de marca y de la diversidad de modelos de negocio en la industria del gaming, así como la necesidad de adquirir experiencia en un sector antes de emprender en él. Para muchos estudiantes, la visita evidenció también cómo las tecnologías inmersivas pueden transformar la forma en que las personas interactúan con el entretenimiento y el aprendizaje, generando experiencias más participativas, dinámicas e innovadoras.

Este tipo de actividades forma parte de la metodología educativa de GBSB Global Business School, que apuesta por conectar el aprendizaje académico con la realidad de industrias emergentes, acercando a sus estudiantes a empresas, profesionales y proyectos que están definiendo el futuro de la economía digital.