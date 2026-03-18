La dureza extrema de Supervivientes 2026 ha estado a punto de cobrarse su primera retirada forzosa por motivos de salud tras el dramático episodio protagonizado por Gabriela Guillén. Lo que prometía ser una gala rutinaria de Tierra de Nadie se transformó en un escenario de máxima alerta médica cuando la concursante se desplomó por completo en Playa Derrota, apenas unos minutos antes de que arrancara la conexión en directo con el plató de Telecinco. La situación, captada íntegramente por las cámaras, mostró a una Gabriela totalmente sobrepasada por las condiciones del entorno, confirmando que el desgaste físico y la falta de alimento están empezando a pasar una factura muy alta a los participantes de esta edición.

Las duras imágenes del desmayo de Gabriela Guillén #TierraDeNadie2 https://t.co/ZMpGqaUtbK — Supervivientes (@Supervivientes) March 18, 2026

Desde las primeras luces del día, la señal de alarma ya estaba encendida. Gabriela Guillén comenzó la jornada manifestando un malestar profundo, asegurando que sentía náuseas constantes y una debilidad que le impedía mantenerse en pie con normalidad. Ante la mirada preocupada de sus compañeros, la concursante confesaba sentirse al límite de sus fuerzas. La rápida reacción de Aratz, Maica, Claudia y Marisa, quienes intentaron socorrerla en un primer momento aplicándole los protocolos básicos de reanimación —tumbándola en la arena, elevándole las piernas para favorecer el riego sanguíneo y refrescándola con agua—, no fue suficiente para evitar que terminara perdiendo el conocimiento. Fue en ese instante de máxima tensión cuando el equipo médico del programa tuvo que intervenir de urgencia para estabilizarla y trasladarla a una zona segura.

Una vez recuperada la consciencia, el testimonio de Gabriela Guillén fue desgarrador y reflejó la cruda realidad que se vive en la isla. Entre lágrimas y con un temblor visible en las extremidades, la modelo reconoció que su cuerpo había dicho basta, llegando a pedir su regreso inmediato a casa debido al agotamiento. Sin embargo la concursante también quiso poner nombre a los factores que provocaron su colapso, visibilizando problemas que suelen quedar en un segundo plano en el concurso: un bloqueo intestinal de varios días sumado al impacto de su ciclo hormonal en un cuerpo ya castigado por la desnutrición. Esta combinación de factores biológicos y ambientales fue el detonante de un síncope que mantuvo en vilo tanto a la organización como a los espectadores.

A pesar de la gravedad del desmayo y del impacto psicológico que supuso verse tan vulnerable, Gabriela Guillén dio una lección de fortaleza apenas unas horas después. Tras recibir el visto bueno de los médicos y lograr estabilizar sus constantes, la superviviente decidió no solo reincorporarse a la gala, sino participar activamente en la prueba de recompensa junto a su equipo.

Con un semblante mucho más recuperado, aprovechó las cámaras para enviar un mensaje de tranquilidad absoluta a su familia, asegurando que ya se encontraba fuera de peligro y con ánimos renovados para continuar la aventura. Este episodio subraya la cara más real y peligrosa del formato, donde la determinación mental a menudo debe luchar contra los límites biológicos más estrictos.