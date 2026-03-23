Emma García invita a salir del plató de 'Fiesta' a una señora del público: "Si sé que van a hablar de esto, no vengo"

La tarde de este sábado en el plató de Fiesta se vio sacudida por un incidente humano que obligó a Emma García a romper el guion establecido. Mientras el magacín de Telecinco abordaba una truculenta investigación sobre una supuesta estafa cometida por una funeraria en Valladolid, la presentadora detectó desde el centro del escenario que algo no marchaba bien en las gradas. Con la agudeza que le otorgan años de directo, García no pudo pasar por alto el extraño comportamiento de una de las asistentes, quien permanecía completamente ajena al debate, con la mirada fija en el suelo y una postura que denotaba "una profunda angustia".

Preocupada por si se trataba de una indisposición física grave, la comunicadora vasca aprovechó un momento en el que las cámaras no la enfocaban directamente para acercarse a la grada. Sin embargo, al comprobar la magnitud del malestar de la invitada, Emma García decidió darle voz para naturalizar la situación ante la audiencia. Lo que parecía un desmayo inminente resultó ser un episodio de tanatofobia aguda, un miedo irracional y paralizante a todo lo relacionado con la muerte que se había disparado al escuchar los detalles sobre ataúdes, traslados de cuerpos y cementerios que el programa estaba desgranando en ese momento.

Visiblemente incómoda y con la voz entrecortada, la señora confesó ante el micrófono de la presentadora el calvario que estaba viviendo en pleno directo. "Me da muchísimo miedo todo lo relacionado con la muerte", explicó la mujer, revelando que su fobia es tan extrema que incluso ha requerido tratamiento psicológico en el pasado. La invitada relató episodios de una crudeza sobrecogedora, asegurando que ha llegado a sufrir ataques de pánico al meterse en la cama por la noche al sentir la claustrofóbica sensación de estar enterrada viva. El contenido del programa, centrado en las irregularidades de una funeraria, resultó ser el peor escenario posible para ella, admitiendo con pesar que "si sé que van a hablar de esto, no vengo".

Emma García.

Emma García, haciendo gala de su habitual empatía, intentó consolar a la espectadora e inició una breve entrevista improvisada para ayudarla a canalizar la ansiedad. La presentadora trató de suavizar el impacto del tema argumentando que el fin de la vida es, paradójicamente, una parte intrínseca de la misma, pero sus palabras no lograron aplacar el terror de la mujer. La señora reconoció que, a pesar de sus esfuerzos por superar este trauma, se sentía incapaz de mirar a las pantallas del plató mientras se emitieran imágenes de tumbas o servicios fúnebres. Ante esta situación, la dirección del programa y la propia conductora permitieron que la mujer mantuviera la cabeza agachada o fuera asistida por el equipo de producción para evitarle mayor sufrimiento durante el resto del bloque informativo.

Este momento de tensión humana se produjo en una tarde especialmente cargada de polémica en la cadena, marcada también por las recientes declaraciones de Rosa Benito en el programa ¡De Viernes!. La excolaboradora había vuelto a la carga contra la docuserie de Rocío Carrasco, llegando a desacreditar su testimonio al sugerir que Carrasco "llevaba pinganillo" durante sus grabaciones para recibir instrucciones sobre qué decir. Este clima de crispación mediática y ataques cruzados contrastó radicalmente con el gesto de protección de Emma García hacia una persona anónima, recordando que, tras los focos y las grandes exclusivas, la televisión sigue siendo un espacio donde la realidad más vulnerable puede irrumpir en cualquier instante.