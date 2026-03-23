Omar Montes anuncia que se retira: "Este es mi último año en la música"

Omar Montes fue el invitado estrella de este lunes en El Hormiguero de Antena 3, donde demostró su buena sintonía con Pablo Motos, al que puede considerar su amigo. "Quiero que esta noche sea especial y te he hecho un regalo", dijo el presentador nada más empezar, antes de entregarle al cantante un busto del personaje de Vegeta —Bola de dragón— bañado en láminas de oro.

El artista presentó además su remix de Bailando por ahí, el éxito electrolatino de Juan Magán que arrasó en el 2012 y que sigue poniendo a bailar a nuevas generaciones. Sin dejar de lado su faceta musical, Omar quiso aprovechar su visita al programa para hacer una revelación: "Nos ponemos serios. Llevo ya 10 años cantando. He recorrido todos los lados, he estado en el número 1, 2, cero... Lo he pasado muy bien y he disfrutado de mi sueño pero últimamente veo que para pegar [triunfar] fuerte tienes que tirar a uno, el uno tiene que tirar al otro...", comenzó explicando sobre la férrea competencia en la industria musical.

"Cuando no tienes números altos tus mejores amigos en la música dejan de llamarte. La música es una mierda, Pablo (...) Los artistas urbanos en España decaemos. Casi siempre los números 1 son latinos. Aquí en España la pegan los de fuera porque no tenemos el apoyo que deberíamos. Estoy hasta los cojones... Hablando claro, este es mi último año en la música", anunció a los espectadores. El cantante aprovechará para descansar y disfrutar de su familia. "Uno no tiene la misma ilusión y mismas ganas del principio", añadió. "Mañana me muero y mis temas se van al número 1. Disfrutadme ahora, que estoy aquí haciendo música", insistió.

Omar Montes disfruta ahora del éxito de su cadena de kebabs, un plato típico de Turquía que, según él, su padre introdujo en España. El secreto de su sabor está en la salsa blanca, aunque prefirió no desvelar su ingrediente estrella. "Es un sueño hecho realidad, es una tradición familiar porque mi padre introdujo el kebab en este país y ahora yo lo estoy modernizando un poco", explicó el artista en diciembre del año pasado el día de su inauguración. Además, confesó que se trata de una receta "que solamente sabían Michael Jackson y mi papá y como Michael Jackson ya no está, se llevó el secreto a la tumba".