El efecto Belén Esteban se agota, su audiencia en TVE cae en picado pero pide un contrato a David Broncano

La jornada del lunes 23 de marzo de 2026 ha dejado en las plantas nobles de Prado del Rey un sentimiento de honda preocupación, confirmando que la actual estrategia de programación de Televisión Española atraviesa una crisis de identidad preocupante. El ente público, en un movimiento que muchos analistas televisivos han interpretado como un síntoma de agotamiento creativo, decidió confiar su suerte en el access prime time a la figura de Belén Esteban que acudió acompañada de su jueza en Top Chef, Eva Arguiñano.

La aparición de la ex de Jesulín de Ubrique en La Revuelta resultó doblemente paradójica: primero, por suponer la ruptura de aquel retiro espiritual y año sabático que ella misma había anunciado con solemnidad meses atrás (coincidiendo con el final de las grabaciones de Top Chef); y segundo, porque su presencia en el ecosistema de David Broncano no ha funcionado como ellos esperaban.

Con un discreto 10,1% de cuota de pantalla y una media de 1.300.000 fieles, el programa de La 1 cedió ante la hegemonía de El Hormiguero, que con un 12,8% demostró que la solvencia del formato de Antena 3 permanece impermeable a los golpes de efecto de la competencia. Resulta especialmente revelador que el perfil de Belén Esteban, otrora garantía de éxito masivo, no haya logrado igualar los registros que el espacio obtenía hace apenas una semana con figuras como Pedro Almodóvar.

Resulta llamativo que, en su debut en el programa en octubre de 2024, la visita de Belén Esteban —acompañada por María Patiño— fue un auténtico fenómeno televisivo, catapultando a La Revuelta a un gran 17,7% de cuota de pantalla y más de 2,3 millones de espectadores. En aquel entonces, su irrupción se percibió como un evento disruptivo y fresco, además de suponer su estreno en la pública tras el final de Sálvame; se entendió como un puente entre la cultura pop más descarnada y el humor irreverente de David Broncano que logró doblegar con solvencia a su competidor directo.

Sin embargo, el histórico de sus intervenciones muestra una curva de interés claramente descendente que ha culminado en el discreto dato de ayer. Ya en abril de 2025, una nueva aparición de la colaboradora se saldó con un severo batacazo frente a El Hormiguero, que aventajó a la cadena pública en más de seis puntos. Aquella derrota fue el primer aviso de que el efecto rescate de la colaboradora empezaba a dar síntomas de agotamiento. Al repetirse ayer la misma historia, queda de manifiesto que la audiencia de TVE parece haber pasado página: lo que antaño fue un hito de audacia programática se ha convertido hoy en una fórmula previsible. Pese a todo, parece que la colaboradora confía en que su presencia puede revitalizar las audiencias del formato, por lo que durante su aparición no dudó en pedir un contrato a Broncano: "Después de mi año sabático, en septiembre u octubre estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato. No es por hacer la pelota ¡Ponme ya en nómina!", dijo.

Que envíen a Belén Esteban para negociar la situación de los autónomos #LaRevuelta @BelenEstebanM #TopChef pic.twitter.com/zUTZ5u5eU1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 23, 2026

Este trasvase de audiencias sugiere que el espectador de la televisión pública penaliza la hibridación con modelos de entretenimiento ya superados, dejando a La Revuelta en una tierra de nadie que ni atrae al público nostálgico del corazón ni retiene a la vanguardia juvenil que encumbró el formato en sus inicios.

Noche complicada para la pública

Este declive de las expectativas no fue, sin embargo, el único punto de fricción en la parrilla nocturna. El estreno del nuevo episodio de DecoMasters se está revelando como uno de los grandes fracasos de la temporada televisiva. El concurso de diseño, que se presentó como una de las grandes apuestas de la parrilla de TVE, se hundió anoche en la irrelevancia con un paupérrimo 8,4% de share.

La comparación con la oferta privada resulta dolorosa para el erario público: mientras Telecinco lideraba la franja con el 14,2% de Casados a primera vista y Antena 3 mantenía el tipo con su oferta cinematográfica, la propuesta de La 1 quedaba relegada a una posición marginal, incapaz de competir con la agilidad y el pulso comercial de sus rivales. La desconexión entre el coste de producción de estos grandes formatos y su retorno en términos de impacto social es ya una realidad que amenaza la estabilidad de la media diaria de la cadena.

Si bien las mañanas y las series de época como La Promesa actúan como salvavidas de la casa en términos de audiencia, el desplome en las horas de mayor consumo televisivo lastra el promedio final. Antena 3 volvió a alzarse como la opción predilecta de los españoles, cimentada en la invulnerabilidad de sus informativos y el arrastre de su parrilla vespertina. La televisión pública cierra así un lunes negro, marcado por la sensación de que las apuestas de alto riesgo mediático y los formatos de diseño no están logrando conectar con una sociedad que, quizás, demanda de la corporación estatal algo más que el reciclaje de estrellas de antaño.