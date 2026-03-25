Eva desvela por qué su hermano Karlos Arguiñano no va a 'La Revuelta'

Eva Arguiñano visitó el programa La Revuelta el pasado lunes junto a Belén Esteban para promocionar el programa de repostería de RTVE Top Chef: Dulces y Famosos, donde Eva ejerce como jueza y Belén como concursante. En un momento de la entrevista se habló del hermano de Eva, el mítico cocinero televisivo Karlos Arguiñano. Broncano quiere que vaya a su programa y le invitó formalmente.

El problema de Broncano para tener allí a Karlos es que Arguiñano tiene un contrato largo y férreo con su principal competidor. "Claro, como tu hermano es de Antena 3, no viene aquí nunca", destacó David en un momento de la entrevista. Aun así, el presentador jiennense insistió y le preguntó a Eva Arguiñano si su hermano veía La Revuelta. "Le gusta, pero dice: 'No, va muy rápido, muchas veces no le entiendo lo que habla'", sentenció Eva.

Tras esta queja sobre la rapidez, el mensaje del presentador andaluz fue el siguiente: "Karlos, voy a hablar muy despacio para que estés cómodo aquí en TVE. Te invitamos, es tu casa, para tener una conversación agradable sobre lo que tú quieras y te recibiremos con todos los honores que mereces".

A pesar del problema de la rapidez y del contrato de Karlos con Antena 3, Belén Esteban insistió en que fuera David el que visitara a Karlos en otro lugar: "Aunque él vaya a El Hormiguero, tú tienes que ir al hotel. Te va a encantar".

Pese a la conclusión de Broncano, la demostración de que gente relacionada con Atresmedia va a La Revuelta es la propia Eva Arguiñano, histórica colaboradora también de este grupo. O Valeria Ros, que interviene en La Revuelta y en Zapeando de laSexta.