¿Qué es la sinestesia tacto-espejo? La rara alteración neurológica de Alexandra Jiménez

La actriz ha revelado padecer sinestesia tacto-espejo, una condición neurológica minoritaria que transforma la observación de un estímulo ajeno en una sensación física propia. Esta confesión, sumada a su reconocida hipocondría, dibuja un perfil psicológico donde la frontera entre la percepción externa y la respuesta corporal es extremadamente delgada.

La ciencia tras la sinestesia tacto-espejo

A diferencia de la sinestesia convencional —donde se pueden 'oír' colores o 'ver' sonidos—, la modalidad tacto-espejo se vincula directamente con el sistema de neuronas espejo. Según las investigaciones de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y estudios neuropsicológicos recientes, las personas con esta condición presentan una activación de la corteza somatosensorial por encima del umbral de la percepción consciente cuando ven a otra persona ser tocada. Mientras que en un individuo común la observación activa estas redes de forma residual, en Jiménez se traduce en un hormigueo o presión real en su propio cuerpo.

El vínculo con la empatía extrema

Diversos estudios, como los desarrollados por Banissy y Ward, sugieren que esta habilidad es una forma extrema de empatía. Los sinéstetas de este tipo suelen obtener puntuaciones significativamente altas en el Índice de Reactividad Emocional. El cerebro de la actriz no solo interpreta lo que ve, sino que lo 'simula' físicamente, una característica que se acentúa en situaciones de estrés empático, donde la capacidad de sintonizar con las emociones negativas de terceros es total.

Hipocondría: el miedo a la enfermedad grave

Jiménez también ha detallado su convivencia con la hipocondría, una enfermedad donde el paciente cree, de forma infundada, que padece una patología grave. Esta afección se retroalimenta de un autoanálisis minucioso y obsesivo de las funciones fisiológicas. La interpretación catastrófica de signos corporales mínimos —como un lunar o un latido— dispara la ansiedad. En el caso de la actriz, la coexistencia con la sinestesia genera un escenario complejo: la sensibilidad extrema al entorno (sentir lo ajeno) se suma a la vigilancia interna constante (temer lo propio).