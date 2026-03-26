'La Revuelta' forzada a pedir perdón por decir "ganar al cáncer" en redes sociales

El programa La Revuelta ha pedido disculpas tras la polémica generada por un mensaje publicado en sus redes sociales en el que utilizaba la expresión "ganar al cáncer".

El episodio se produjo en un programa al que acudieron las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz para presentar su obra teatral. Asimismo, participó Ana, una joven que explicó que es superviviente de cáncer y que cumple cuatro años desde su diagnóstico, que se produjo cuando tenía 14 años.

Durante la intervención de Ana, también agradeció la visibilidad que el programa dio anteriormente a la fundación Unoentrecienmil, centrada en la investigación de la leucemia infantil, lo que ha contribuido a recaudar más de 260.000 euros.

El equipo del programa de David Broncano publicó ese momento en su perfil de X con un mensaje en el que afirmaba que "se puede ganar al cáncer". Esta formulación ha provocado numerosas reacciones críticas por parte de usuarios, que han cuestionado el uso de lo que consideran un "lenguaje bélico" para referirse a la enfermedad.

👏 Se puede ganar al cáncer Ana es superviviente de cáncer y esta semana hace 4 años del primer diagnóstico. Enhorabuena ❤️ → Unoentrecienmil es una fundación que impulsa la curación de la leucemia infantil. pic.twitter.com/IJ4hQOCUbm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2026

Algunos comentarios han señalado que el cáncer no es una competición y que expresiones de ese tipo pueden resultar inapropiadas, al interpretar que quienes no superan la enfermedad quedarían implícitamente como "perdedores": "Al cáncer no 'se le gana'. No es un torneo ni una competición. Es una enfermedad y hay quien se recupera, y quien no. Me niego a creer que quienes mueren sean 'perdedores'. Los supervivientes no son más valientes, ni más listos, sólo más afortunados".

Al cáncer no "se le gana". No es un torneo ni una competición. Es una enfermedad y hay quien se recupera, y quien no. Me niego a creer que quienes mueren sean "perdedores". Los supervivientes no son más valientes, ni más listos, sólo más afortunados. — Montse Tuca (@MontseMRial) March 24, 2026

Otros usuarios han denunciado que se siga utilizando "lenguaje bélico" para referirse a la superación de enfermedades: "Ya estamos con el lenguaje bélico de los cojones. La medicina cura. Se puede superar un cáncer, el cáncer se puede curar y ya".

Toda la razón, cansa bastante ese código bélico con el cáncer. Un desliz total. — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 24, 2026

Tras la repercusión del mensaje, el propio programa ha respondido públicamente reconociendo el error. "Toda la razón, cansa bastante ese código bélico con el cáncer. Un desliz total", han señalado desde la cuenta oficial, disculpándose por la expresión utilizada.