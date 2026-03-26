TVE premia la lealtad de Ana Pardo de Vera con un nuevo y polémico programa: así será 'El juicio'

La llegada de la primavera de 2026 ha traído consigo uno de los estrenos más comentados y, a la vez, controvertidos de la televisión pública: El Juicio. Este nuevo formato semanal de RTVE, conducido por el periodista José Luis Sastre, no es un programa de debate al uso, sino una ambiciosa puesta en escena que recrea la estructura de una vista oral para abordar las fracturas sociales de la España actual.

Producido en colaboración con la productora Abacus, el espacio recupera la esencia de míticos formatos de finales de los 80, situando a un jurado popular de nueve ciudadanos —elegidos por criterios demoscópicos— como los encargados de emitir un veredicto sobre temas que van desde la eutanasia hasta la gestión de los fondos públicos. Sin embargo, más allá de la propuesta narrativa, el foco mediático y las críticas se han centrado en una de sus figuras estelares: la periodista Ana Pardo de Vera.

La directora corporativa de Público asume en este programa el rol de "abogada", una función que desempeña junto a la jurista Montserrat Nebrera bajo la presidencia del veterano Ricardo Fernández Deu, quien ejerce como juez. La elección de Pardo de Vera no ha estado exenta de suspicacias, especialmente por el momento profesional y personal que atraviesa la periodista gallega.

Su presencia en la radiotelevisión pública es ya una constante: además de su nuevo papel protagonista en El Juicio, es tertuliana habitual en los principales espacios de análisis de La 1, como La Hora de La 1 y Mañaneros 360. Esta ubicuidad ha puesto sobre la mesa el debate sobre la pluralidad y el coste de los colaboradores externos en el ente público. Según datos de transparencia y diversas filtraciones sobre las retribuciones de los tertulianos en RTVE, se estima que Pardo de Vera ha percibido en ejercicios anteriores cifras que superan los 10.000 euros anuales solo por sus intervenciones en mesas de debate.

Con su incorporación a un programa de prime time como El Juicio, donde su rol es estructural y requiere mayor preparación, el dinero que percibirá de la pública aumentará considerablemente. Teniendo en cuenta que el presupuesto de producción por cada programa de este calibre suele rondar los 90.000 euros, la inversión total de la cadena en este formato refleja una apuesta clara por rostros con un perfil ideológico muy marcado.

Precisamente ese impacto es el que ha alimentado la mayor de las polémicas que rodea a la periodista: la situación judicial de su hermana, Isabel Pardo de Vera. La exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif pasó de ser testigo a estar formalmente imputada en el marco de las investigaciones del denominado caso Koldo y las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas y obras públicas durante la pandemia. Esta circunstancia ha sido utilizada recurrentemente por la oposición y diversos sectores críticos para cuestionar la idoneidad de Ana Pardo de Vera en un programa titulado, paradójicamente, El Juicio.

Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera asumen el papel de abogadas en 'El juicio'.🧑‍⚖️ Defenderán en cada programa dos visiones confrontadas sobre cuestiones clave. El 'court show' presentado por José Luis Sastre llega MUY PRONTO a @rtve.https://t.co/MTmSU4ydg5 pic.twitter.com/Gq4WIZGtso — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 25, 2026

La periodista ha protagonizado tensos enfrentamientos en directo —especialmente recordado es su choque con la diputada Ana Vázquez— defendiendo con vehemencia la inocencia de su hermana y denunciando lo que considera una "campaña de ventilador" para erosionar su credibilidad profesional. A pesar del ruido externo, RTVE ha blindado el formato defendiendo que la selección de los perfiles responde a criterios de "agilidad dialéctica" y "capacidad de análisis".

El éxito o el fracaso del programa no solo se medirá por sus cifras de audiencia, sino por su capacidad para sobrevivir a las críticas que ven en él un escaparate más político que pedagógico, y visto lo visto en la actual televisión pública, la respuesta está clara.