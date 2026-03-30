Alberto Ávila, evacuado de 'Supervivientes' por una grave infección en el muñón

Alberto Ávila, concursante de Supervivientes, tuvo que ser evacuado de su playa ante los problemas que está sufriendo en el muñón de su pierna por estar tantas horas bajo la lluvia a causa del temporal que azota Honduras. "Me duele mazo, no puedo ni apoyar. Me levanto y tengo la pierna con arena, me acuesto y lo mismo, todo el rato mojado", se quejó en televisión. El atleta paralímpico fue evacuado de la playa por decisión del equipo médico del programa.

En conexión con Sandra Barneda desde plató, aseguró que "mentalmente está muy bien", aunque reconoció que el problema con el muñón es algo que escapa a su control: "Ahora mismo no puedo usar la prótesis, estoy algo agobiado, pero no quiero rendirme", afirmó sobre su continuidad en el reality de supervivencia de Telecinco. La presentadora le respondió: "Quieres seguir, pero todo dependerá del informe médico", antes de leer el parte sobre la situación de Alberto.

"Tuvo que ser evacuado debido a una infección en el muñón causada por la humedad y la lluvia constante, que dificultaban su curación. Por ello, debe continuar con tratamiento antibiótico y permanecer protegido de la lluvia para intentar frenar la infección. La evolución en las próximas horas será clave para decidir si continúa o no en Supervivientes", explicó Barneda a los espectadores.

Por su parte, Alberto Ávila confesó que era algo que ya sospechaba: "Llevo 19 años lidiando con los granos, conozco perfectamente mi muñón, forma parte de mi vida. Sé cuándo es grave y cuándo no. Los que tengo ahora son importantes y el pus es muy preocupante. Sé a lo que me enfrento", señaló. Aun así, dejó claro que no piensa abandonar el programa "hasta que lo determine un médico": "Voy a luchar", afirmó. "Sé que lo harás, sigues en observación. Pase lo que pase, gracias por tu paso por Supervivientes", concluyó Barneda.